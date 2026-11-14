Giải Bóng đá giao hữu quốc tế: Đội tuyển Cộng hoà Kyrgyz giành chiến thắng trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa

Tình huống tranh chấp bóng quyết liệt của các cầu thủ hai đội.

Ở trận đấu này, đội tuyển Cộng hoà Kyrgyz được đánh giá cao hơn Đài Bắc Trung Hoa. Đây cũng là trận đấu đáng chú ý với Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam khi Cộng hoà Kyrgyz là đối thủ ở trận giao hữu tiếp theo. Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa vừa để thua Việt Nam 0-2, bộc lộ nhiều hạn chế ở khả năng phòng ngự, tổ chức lối chơi và nền tảng thể lực. Trong khi đó, đội tuyển Cộng hoà Kyrgyz đang có phong độ khá tốt với chuỗi 4 trận bất bại, gồm 2 chiến thắng và 2 trận hoà. Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng nghiêng hẳn về Cộng hoà Kyrgyz khi toàn thắng trong 2 lần gặp nhau gần nhất, ghi 7 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Các cầu thủ hai đội thực hiện nghi thức chào cờ trước trận đấu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Cộng hoà Kyrgyz chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và tạo sức ép lên phần sân Đài Bắc Trung Hoa. Phút 17, từ quả phạt góc bên cánh trái, Astanakulov bật cao đánh đầu nguy hiểm nhưng thủ môn Đài Bắc Trung Hoa xuất sắc cản phá. Phút 25, Đài Bắc Trung Hoa cũng có một số tình huống tiếp cận khung thành nhưng chưa tạo ra cơ hội thực sự rõ nét. Cộng hoà Kyrgyz là đội chiếm ưu thế về thế trận sau 25 phút thi đấu.

Phút 31, đội tuyển Cộng hoà Kyrgyz có bàn thắng mở tỷ số 1-0. Từ đường căng ngang bên cánh phải của Kimi Merk, Kojo không kịp băng vào dứt điểm nhưng Zhyrgalbek đã có mặt đúng lúc, lao vào đệm bóng tung lưới Đài Bắc Trung Hoa.

Sau bàn thắng, Cộng hoà Kyrgyz tiếp tục duy trì thế chủ động. Phút 44, đội tuyển Cộng hoà Kyrgyz tiếp tục nhân đôi cách biệt. Từ cú sút của Zhyrgalbek, thủ môn Đài Bắc Trung Hoa không thể bắt dính bóng, tạo cơ hội để Joel Kojo băng vào đá bồi nâng tỷ số lên 2-0.

Các cầu thủ Cộng hòa Kyrgyz ăn mừng bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz tiếp tục áp đặt lối chơi. Phút 48, đội bóng này tổ chức phản công nhanh, Joel Kojo có cơ hội dứt điểm nhưng đưa bóng đi vọt xà ngang. Phút 55, các cầu thủ Cộng hòa Kyrgyz kiểm soát bóng với nhịp độ chậm, tìm cách kéo giãn đội hình Đài Bắc Trung Hoa.

Đến phút 60, một cầu thủ Cộng hòa Kyrgyz có pha đánh đầu đưa bóng dội cột dọc đầy đáng tiếc. Phút 65, HLV đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz Urmat Amdukaimov quyết định rút cả hai cầu thủ ghi bàn là Zhyrgalbek và Joel Kojo ra nghỉ nhằm giữ sức cho cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Trong những phút cuối trận, Cộng hòa Kyrgyz tiếp tục áp đảo đối thủ. Phút 75, đội bóng này vượt trội về các chỉ số chuyên môn với tỷ lệ dứt điểm 8-1 và thời lượng kiểm soát bóng 65%. Trận đấu trôi về những phút cuối, tưởng chừng tỷ số 2-0 sẽ được giữ nguyên thì đến phút 90, Aizar Akmatov ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khép lại chiến thắng thuyết phục cho Cộng hòa Kyrgyz.