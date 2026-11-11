Giải Bóng đá giao hữu quốc tế-Casper Cup 2026: Thế trận áp đảo, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa

Hai đội tuyển thực hiện nghi thức chào cờ trước khi bước vào trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận mở màn Casper Cup 2026 với mục tiêu giành chiến thắng trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế sân nhà Thiên Trường và được đánh giá cao hơn đối thủ khi đứng thứ 99 thế giới, xếp trên đối thủ 77 bậc. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi nhiều trụ cột như Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Hậu vắng mặt. Một số cầu thủ khác phải rút lui vì chấn thương. Sự góp mặt của 2 tân binh nhập tịch là Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải được kỳ vọng bổ sung sức mạnh cho đội hình, đặc biệt trên hàng công.

Đội hình xuất phát của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong khi đó, đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa có phong độ không tốt khi liên tiếp nhận những thất bại trước các đội tuyển: Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka. Trong lịch sử đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển Việt Nam bất bại sau 3 lần chạm trán với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đây là cơ sở để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới màn ra quân thuận lợi trên sân Thiên Trường.

Tình huống tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa.

Trận đấu bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về Đài Bắc Trung Hoa. Những phút đầu, đội tuyển Việt Nam cần thời gian thích nghi với đội hình có nhiều sự thay đổi về nhân sự. Phút 15, Đình Bắc thực hiện cú sút phạt từ khoảng cách gần 30m nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút 21, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, Hồng Phúc thoát xuống bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang thuận lợi để Olaha Mạnh Đức băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu của tiền đạo Olaha Mạnh Đức.

Sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 25, Đình Bắc có cơ hội dứt điểm nhanh trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Phút 31, Minh Khoa tung cú sút chân phải khiến thủ môn Huang Chiu-lin không thể bắt dính bóng, song hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa kịp thời phá bóng giải nguy.

Phút 41, Đình Bắc tiếp tục có cơ hội khi thủ môn đối phương rời xa khung thành. Tuy nhiên, cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của tiền đạo Việt Nam lại đi chệch cột dọc đáng tiếc. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 1-0.

Các cổ động viên đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà Việt Nam có 3 sự thay đổi người khi Khuất Văn Khang và Nguyễn Trần Việt Cường cùng Hoàng Vĩnh Nguyên được HLV Kim Sang-sik tung vào sân thế chỗ Minh Phúc, Minh Khoa và Ngọc Sơn. Phút 56, khung thành đội tuyển Việt Nam đối mặt với tình huống nguy hiểm khi Miky Benchy tung cú sút chân trái một chạm từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Lê Giang Patrik phải mất hai nhịp khống chế mới ôm gọn bóng, cứu thua cho đội chủ nhà.

Phút 58, Đình Bắc có pha đột phá bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng lòng trong chân phải, đưa bóng vào góc cao khung thành thủ môn Huang Chiu-lin nâng tỷ số lên 2-0.

Ở các phút 80 và 85, các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm: Jasper Chen căng ngang từ cánh phải để Kuo Powei dứt điểm chân trái trong vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà ngang; Martin Baudelet tung cú sút chân trái từ khoảng cách hơn 35m, đưa bóng đi vọt xà khung thành thủ môn Lê Giang Patrik.

Tình huống dứt điểm nguy hiểm của cầu thủ Minh Phúc về phía khung thành đội khách.

Trong những phút còn lại, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, tạo thêm một số cơ hội ghi bàn nhưng các pha dứt điểm chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù không có thêm bàn thắng nào được ghi, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn bảo toàn lợi thế cách biệt, khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa. Đây là kết quả xứng đáng sau 90 phút thi đấu với thế trận vượt trội của đội chủ nhà.