Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026: Lan tỏa tinh thần đoàn kết cho người hâm mộ

Sáng ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF nhấn mạnh, Casper Cup 2026 được tổ chức trong dịp FIFA Days tháng 11, có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới Vòng chung kết AFC Asian Cup 2027.

Đây là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ, hoàn thiện lối chơi và nâng cao chất lượng chuyên môn trước những nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ công bố nhà tài trợ chính Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper 2026.

Đại diện nhà tài trợ, ông Vũ Nam Phương, Giám đốc Kinh doanh toàn quốc Công ty Cổ phần Casper Việt Nam cho biết, việc đồng hành cùng Casper Cup 2026 là tiếp nối hành trình gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2022, qua nhiều hoạt động như tài trợ giải thưởng V.League, tài trợ Cúp Quốc gia Casper mùa giải 2023/24 và các chương trình phát sóng bóng đá.

Thông qua giải đấu lần này, Casper mong muốn đóng góp nguồn lực thiết thực, tạo thêm cơ hội thi đấu quốc tế cho đội tuyển Việt Nam. Đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí nỗ lực và khát vọng vươn lên đến cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17/11/2026 tại Sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, với sự tham dự của đội tuyển Việt Nam và 2 đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz. Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Lịch thi đấu của các đội tuyển tham gia Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Việc tổ chức Casper Cup 2026 trong dịp FIFA Days tháng 11 nằm trong kế hoạch chuẩn bị của VFF và ban huấn luyện, hướng tới mục tiêu hoàn thiện lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội tuyển hướng tới đấu trường châu lục. Đồng thời, giải đấu cũng mang đến cơ hội để người hâm mộ được trực tiếp theo dõi, cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong những cuộc so tài quốc tế trên sân nhà.

Với sự đồng hành của Nhà tài trợ chính Casper Việt Nam, cùng sự tham gia của hai đội tuyển khách mời có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Casper Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, tạo bước chạy đà cho đội tuyển Việt Nam trên hành trình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong năm 2027.