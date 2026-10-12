Giải bóng đá gây quỹ ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc da cam

Ban tổ chức tặng hoa tri ân nhà tài trợ đồng hành với giải và chung tay vì hoạt động thiện nguyện. Ảnh: THÀNH DANH

Giải quy tụ hơn 120 vận động viên đến từ 12 đội bóng là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Các đội chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn trên sân cỏ nhân tạo 7 người chọn 8 đội vào vòng tứ kết. Thay vì đá loại trực tiếp, 4 đội thắng ở tứ kết vào đá tranh cúp vô địch nhóm A; 4 đội thua ở tứ kết tiếp tục đá tranh cúp vô địch nhóm B.

Với tinh thần “đoàn kết - trung thực - fair play - văn minh - chuyên nghiệp”, lượt trận đầu tiên diễn ra hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông người hâm mộ cổ vũ. Các trận trận tranh tài của giải diễn ra liên tục đến ngày 24/10.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Ảnh: THÀNH DANH

Giải nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu và đoàn kết giữa các đội bóng, doanh nghiệp, đơn vị tham gia; khuyến khích tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Thông qua giải, góp phần lan tỏa phong trào tập luyện, thi đấu bóng đá nói riêng và thể dục - thể thao nói chung trên địa bàn thành phố.

Các trận tranh tài tại giải diễn ra hấp dẫn. Ảnh: THÀNH DANH

Ông Hồ Viết Nam, Trưởng ban tổ chức giải cho biết, giải được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập Team DNC. Với tinh thần “kết nối doanh nghiệp - lan tỏa yêu thương”, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, giao lưu gắn kết, mà trên hết, đây là hành trình chung tay vì cộng đồng. Tất cả tiền thưởng và sự đóng góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại giải sẽ trao tặng nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn thành phố.

Ban tổ chức hướng tới đưa giải đấu thành sân chơi thường niên để kết nối công việc kinh doanh, xây dựng môi trường sinh hoạt thể thao lành mạnh và chia sẻ với cộng đồng bằng các chương trình từ thiện xã hội định kỳ.