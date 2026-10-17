Giải bóng đá gây quỹ từ thiện ủng hộ hoàn cảnh khó khăn

Tham gia giải có 15 đội bóng đến từ các doanh nghiệp, đội/nhóm tình nguyện và các tổ chức hoạt động xã hội trên địa bàn thành phố. Các đội chia bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích xuất sắc vào vòng đấu loại trực tiếp và chung kết tranh chức vô địch.

Trải qua 10 năm đầy ý nghĩa, mùa giải lần thứ 11 tiếp tục là ngày hội bóng đá sôi nổi, kết nối những người có cùng đam mê thể thao và chung tay sẻ chia vì cộng đồng. Với thông điệp “Kết nối doanh nghiệp - Lan tỏa yêu thương”, mùa giải mới hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn, màn tranh tài kịch tính, tinh thần thể thao cao thượng cùng tình đoàn kết giữa các đội bóng.

Qua 10 mùa giải kể từ năm 2015, Ban tổ chức giải đấu đã giúp đỡ hàng nghìn học sinh khó khăn tại miền núi Đà Nẵng và các địa phương lân cận. Tại giải đấu năm nay, Ban tổ chức tiếp tục quyên góp gây quỹ từ thiện ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.