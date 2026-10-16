Giải bóng đá gắn kết đoàn viên, thanh niên

Giải nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026); hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 50 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Giải diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, với sự tham gia của các đội bóng đến từ Đoàn trường Đại học Quảng Nam, Đoàn trường Cao đẳng Đà Nẵng, Đoàn phường Tam Kỳ và Đoàn xã Tây Hồ. Các đội thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết, trung thực và cao thượng, mang đến những trận đấu hấp dẫn, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục - thể thao trong đoàn viên, thanh niên.

Thông qua giải đấu, các vận động viên có dịp giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe, phát huy tinh thần đồng đội và tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa tổ chức đoàn các đơn vị. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh tuổi trẻ năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục - thể thao.