Giải bóng đá du lịch lữ hành thành phố Đà Nẵng có 10 đội tham dự

Đây là sân chơi thể thao truyền thống, hoạt động kết nối thường niên dành cho cộng đồng hướng dẫn viên, nhân viên điều hành tour cùng các doanh nghiệp du lịch lữ hành tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố miền Trung.

Tham gia giải năm nay có 10 đội bóng, được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng đấu bảng, 2 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng giành quyền vào bán kết.

Trận chung kết xác định đội vô địch diễn ra vào ngày 15/10. Các lượt trận đầu tiên của giải diễn ra hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông khán giả cổ vũ.