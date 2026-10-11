Giải bóng đá Đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc: Kết nối tình quê, gắn kết cộng đồng

Thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Tham tán Nguyễn Đình Dũng chúc mừng giải đấu. Ảnh: Trường Giang (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Ngày 10/10, tại sân vận động Gimje Civic của tỉnh Jeolla Bắc - một tỉnh ở phía Tây Nam của Hàn Quốc, diễn ra giải bóng đá Đồng hương Thanh Hóa do Hội đồng hương Thanh Hóa và FC Thanh Hóa tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc giải đấu, ông Ngô Thi - Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hàn Quốc cho biết, giải bóng đá lần thứ 4 này được tổ chức trên nền tảng thành công của ba mùa giải trước, từng bước nâng cao quy mô và chất lượng. Đây là hoạt động được tổ chức với mục tiêu tạo sân chơi thể thao lành mạnh, đồng thời xây dựng không gian giao lưu, kết nối những người con Thanh Hóa đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Ông Ngô Thi - Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hàn Quốc, phát biểu khai mạc giải đấu. Ảnh: Trường Giang (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Đề cao tinh thần fair-play, ông Thi mong muốn các đội bóng thi đấu trung thực, cao thượng, đặt tinh thần thể thao và sự giao lưu lên trên kết quả thắng - thua, đoàn kết và cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, sôi nổi, tạo nên một ngày hội thể thao đáng nhớ cho các vận động viên, cổ động viên và khách mời.

Thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Tham tán Nguyễn Đình Dũng cho rằng giải bóng đá Đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là ngày hội của tình quê, tình đồng hương và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại diện các đội bóng chụp ảnh cùng Ban Tổ chức giải đấu. Ảnh: Trường Giang (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng hương Thanh Hóa và FC Thanh Hóa trong việc duy trì các hoạt động cộng đồng thiết thực, lành mạnh. Đây không chỉ là sân chơi để rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gìn giữ tình cảm quê hương, lan tỏa tinh thần đoàn kết và xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, năng động, trách nhiệm và hội nhập tốt tại Hàn Quốc.

Tham tán Nguyễn Đình Dũng cũng bày tỏ hy vọng những hoạt động cộng đồng như Giải bóng đá Đồng hương Thanh Hóa sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng, trở thành cầu nối giữa các hội đồng hương, các tổ chức và các nhóm cộng đồng người Việt, cùng hướng tới xây dựng một cộng đồng người Việt Nam ngày càng gắn kết, vững mạnh và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Đối với những người Việt đang sinh sống xa Tổ quốc, các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt trong việc duy trì sự gắn bó với quê hương và tạo dựng mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó, bóng đá là một hình thức kết nối gần gũi, thu hút đông đảo người tham gia bởi tính cộng đồng, tinh thần đồng đội và sự giao lưu không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp.

Các cầu thủ chụp ảnh lưu niệm cùng Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Ban Tổ chức giải đấu. Ảnh: Trường Giang (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng đa dạng và lớn mạnh, với những người lao động, du học sinh, chuyên gia, cô dâu Việt. Trong bối cảnh đó, các hội đồng hương và các câu lạc bộ thể thao trở thành những cầu nối quan trọng, giúp người Việt tăng cường giao lưu, hỗ trợ và chia sẻ với nhau trong cuộc sống nơi đất khách.

Giải bóng đá Đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc được tổ chức thường niên, không đặt nặng tính thành tích mà hướng tới việc tạo một không gian để những người con xứ Thanh có cơ hội gặp gỡ sau những ngày làm việc, học tập xa nhà; cùng chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, công việc và quê hương.

Với thông điệp “Kết nối quê hương - Thắt chặt tình đồng hương”, Giải bóng đá Đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc lần thứ 4 năm 2026 vì vậy không chỉ là một ngày hội bóng đá, mà còn là ngày hội của tình quê, tình đồng hương và tinh thần đoàn kết cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Giải đấu năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của các hoạt động thể thao cộng đồng trong việc kết nối người Việt Nam xa quê.

Ông Ngô Thi - Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc trao giải cho Câu lạc bộ Như Thường - đội giành chức vô địch giải đấu. Ảnh: Trường Giang (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Cộng đồng người Thanh Hóa tại Hàn Quốc có khoảng 30.000 người, chiếm gần 10% tổng số người Việt tại Hàn Quốc. Những hoạt động cộng đồng như giải bóng đá Đồng hương Thanh Hóa không chỉ hướng tới cộng đồng người Thanh Hóa, mà còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Qua bốn lần tổ chức, giải bóng đá Đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc đang trở thành một trong những hoạt động thể thao cộng đồng góp phần duy trì sự gắn kết của người Thanh Hóa tại Hàn Quốc. Ý nghĩa lớn hơn của giải không nằm ở kết quả thắng - thua mà ở việc tạo dựng một không gian để những người con xứ Thanh hướng về quê hương, đồng thời mở rộng kết nối với các cộng đồng người Việt khác tại Hàn Quốc, để người Việt hỗ trợ, chia sẻ với nhau và cùng hướng về quê hương.

Đây cũng là cách để những người con Thanh Hóa dù đang ở xa quê vẫn có thể cùng nhau gìn giữ tình cảm với quê hương, đồng thời góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt ngày càng đoàn kết, gắn bó và hội nhập tại Hàn Quốc.