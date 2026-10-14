Giải bóng đá 7 người sinh viên toàn quốc lần thứ 5:Đội bóng Đà Nẵng vào bán kết

Lúc 14 giờ, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng gặp Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ở bán kết 1. Trận bán kết 2 diễn ra lúc 15 giờ 30 là màn chạm trán giữa Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Trường Đại học Đại Nam.

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng trải qua vòng bảng nỗ lực, giành một trận thắng và hai trận hòa, xếp Nhì bảng B với 5 điểm.

Gặp đội Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (dẫn đầu bảng A) ở bán kết là thử thách khó, nhưng đội bóng Đà Nẵng có thể chiến thắng nếu thi đấu quyết tâm và nỗ lực cao nhất. Trước đó, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng chứng minh bản lĩnh trên hành trình vô địch vòng loại miền Trung diễn ra tại Đà Nẵng.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 8 đến 16/10 tại Hà Nội, với sự góp mặt của 8 đội bóng trên toàn quốc.

Đây là sân chơi hấp dẫn được sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên cả nước mong chờ. Thông qua giải tạo sân chơi, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào bóng đá trong sinh viên.