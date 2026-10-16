Giải bóng đá 7 người sinh viên toàn quốc lần thứ 5: Đội bóng Đà Nẵng tranh chức vô địch

Trước đó, hai màn so tài của vòng bán kết diễn ra kịch tính, cống hiến cho người hâm mộ những giây phút nghẹt thở và đầy cảm xúc. Ở bán kết 1, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Trên chấm 11m, đội bóng Đà Nẵng thể hiện bản lĩnh để vượt qua đối thủ 5-3.

Ở bán kết 2, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thắng Trường Đại học Đại Nam 3-1. Trận chung kết giữa Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải hứa hẹn diễn ra hấp dẫn. Nếu tiếp tục thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm, đội bóng Đà Nẵng có cơ hội giành chức vô địch.