Giải bóng đá 7 người đồng hương Nghi Sơn tại miền Nam: 9 mùa giải kết nối những người con xa quê

Tân Dân FC (áo cam) và Đào Duy Từ FC (áo vàng) tranh tài kịch tính ở chung kết. Ảnh: Ngọc Chương

NSF lần thứ 9 năm 2026 khởi tranh ngày 11/10 với sự tham gia của 12 đội bóng: Các Sơn FC, Ngọc Sơn FC, Hải Bình FC, Đào Duy Từ FC, Tân Dân FC, Nghi Sơn FC, Hải Lĩnh 1 FC, Hải Lĩnh 2 FC, Trúc Lâm 1 FC, Trúc Lâm 2 FC, Tĩnh Gia 1 FC và Tĩnh Gia 2 FC.

Theo thể thức thi đấu, các đội trải qua vòng phân hạng để chọn ra 8 đội có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Từ những lượt trận đầu tiên đến các vòng đấu loại trực tiếp, các đội đều thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, fair-play, mang đến cho khán giả nhiều màn so tài chất lượng và giàu cảm xúc.

Tân Dân FC giành chiến thắng kịch tính 3-2 trong trận chung kết. Ảnh: Ngọc Chương

Ở trận chung kết, Tân Dân FC giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Đào Duy Từ FC để bước lên ngôi vô địch. Trong trận tranh hạng ba, Nghi Sơn FC vượt qua Hải Bình FC với tỷ số 2-1.

Kết quả chung cuộc, Tân Dân FC giành chức vô địch, ngôi á quân thuộc về Đào Duy Từ FC, Nghi Sơn FC xếp hạng ba.

Nguyễn Văn Mạnh (Đào Duy Từ FC) được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: Ngọc Chương

Các danh hiệu cá nhân cũng được trao cho những gương mặt nổi bật: cầu thủ Nghiêm Văn Huy của Nghi Sơn FC giành danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng; Nguyễn Văn Mạnh của Đào Duy Từ FC được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất; Bùi Văn Thái của Nghi Sơn FC nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất.

Chia sẻ sau mùa giải, Trưởng Ban tổ chức Phạm Văn Hải đánh giá cao chất lượng giải đấu ở lần thứ 9 tổ chức. Đặc biệt, những tấm vé vào vòng loại trực tiếp luôn là cuộc đua gay cấn, tạo nên sức hấp dẫn cho giải đấu.

Trưởng Ban tổ chức Phạm Văn Hải kỳ vọng mùa giải thứ 10 năm 2027 sẽ là dấu mốc đặc biệt của giải đấu. Ảnh: Ngọc Chương

Theo ông Phạm Văn Hải, dù mùa giải thứ 9 có những khó khăn nhất định khi tên gọi các đội bóng phải thay đổi theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập, Ban tổ chức vẫn quyết tâm duy trì sân chơi này. Mục tiêu lớn nhất là tạo niềm vui, kết nối tình đồng hương và hỗ trợ nhau cùng phát triển trong cộng đồng người Nghi Sơn tại miền Nam.

Sau 9 mùa tổ chức, giải đấu đã trở thành nơi gặp gỡ thường niên của những người con Nghi Sơn xa quê, nơi tinh thần đoàn kết được vun đắp qua từng trận đấu, từng hoạt động giao lưu và sẻ chia.

Bên cạnh chuyên môn, hoạt động thiện nguyện tiếp tục là điểm nhấn giàu ý nghĩa của giải. Qua 8 mùa trước đó, chương trình đã vận động hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà, gồm xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, chia sẻ với các gia đình khó khăn và trao tặng xe lăn cho người khuyết tật.

Đào Duy Từ FC đăng quang ngôi vô địch mùa giải thứ 9. Ảnh: Ngọc Chương

Khép lại NSF 9-2026, Ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới toàn thể bà con Hội đồng hương Nghi Sơn, các đội bóng, cầu thủ, mạnh thường quân và nhà tài trợ đã đồng hành trong suốt mùa giải. Từ nền tảng của 9 mùa giải, cộng đồng người Nghi Sơn tại miền Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục xây dựng một mùa giải năm 2027 thành công hơn, gắn kết hơn và lan tỏa nhiều giá trị thiết thực hơn tới quê hương.