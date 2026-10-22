Giải bóng đá 7 người các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng

Giải diễn ra từ ngày 22 - 25/10, quy tụ 5 đội bóng phong trào đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh, với gần 100 vận động viên tham gia.

Các đội bóng thi đấu tại Giải bóng đá nam dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Các đội gồm: đội Nhân Cơ (xã Nhân Cơ); đội Bắc Bình (xã Bắc Bình); đội Gia Phúc (xã Đức Trọng); đội Ngôi Sao sáng và đội Păng Tiêng (phường Lang Biang - Đà Lạt). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để xác định đội vô địch.

Pha bóng tranh chấp giữa đội Ngôi sao sáng gặp đội Bắc Bình

Thông qua giải đấu, các đội bóng có dịp giao lưu, thi đấu, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.