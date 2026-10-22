Giải bóng đá 7 người các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2026
Từ ngày 22 đến 25/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Giải bóng đá 7 người các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2026 tại sân vận động Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.
Giải diễn ra từ ngày 22 - 25/10, quy tụ 5 đội bóng phong trào đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh, với gần 100 vận động viên tham gia.
Các đội gồm: đội Nhân Cơ (xã Nhân Cơ); đội Bắc Bình (xã Bắc Bình); đội Gia Phúc (xã Đức Trọng); đội Ngôi Sao sáng và đội Păng Tiêng (phường Lang Biang - Đà Lạt). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để xác định đội vô địch.
Thông qua giải đấu, các đội bóng có dịp giao lưu, thi đấu, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giai-bong-da-7-nguoi-cac-dan-toc-thieu-so-tinh-lam-dong-nam-2026-470610.html