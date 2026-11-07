Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026:Đà Nẵng gặp Hà Nội trong trận phân hạng

Đương kim vô địch Biên Phòng MB xếp thứ nhất sau giai đoạn vòng bảng với 12 chiến thắng. Đứng thứ 2 là Thể Công Tân Cảng với màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn 2 với thành tích bất bại. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3 và sẽ là đối thủ của Thể Công Tân Cảng tại bán kết. Vị trí còn lại trong tốp 4 là LPBank Ninh Bình, đội bóng mang tới những màn trình diễn đầy quyết tâm để giành tấm vé vào bán kết.

Nửa dưới bảng xếp hạng, Đà Nẵng với việc chủ động cất ngoại binh toàn thời gian đã tụt xuống vị trí chót bảng và đối đầu Hà Nội ở lượt trận phân hạng 5-8 đầu tiên, diễn ra lúc 12 giờ hôm nay 7/11. Đại diện bóng chuyền thành phố được chờ đợi giành chiến thắng để trụ lại sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam. Ở trận phân hạng còn lại, Sanest Khánh Hòa gặp Thành phố Hồ Chí Minh.