Giải bóng chuyền tỉnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba nội dung thi đấu bóng chuyền da nam.

Giải do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã Cẩm Thuỷ tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây cũng là hoạt động góp phần triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt trong giải đấu.

Trong suốt quá trình diễn ra giải, các vận động viên của 5 đội bóng chuyền da nam và 3 đội bóng chuyền da nữ đến từ các địa phương trong tỉnh đã thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết và trung thực.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội bóng xuất sắc nội dung bóng chuyền da nữ.

Đáng chú ý, sức hấp dẫn của giải đấu không chỉ đến từ chất lượng chuyên môn mà còn được thể hiện qua sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo khán giả.

Chuyền hai và cầu thủ xuất sắc nhất nội dung của nữ được vinh danh tại lễ trao giải.

Sau các trận tranh tài, Ban Tổ chức đã căn cứ vào kết quả thi đấu để trao giải cho những đội bóng có thành tích xuất sắc ở nội dung thi đấu của nam và nữ.

Ở nội dung của nam đội bóng xã Định Tân giành chức vô địch, Á quân là đội bóng xã Phúc Thịnh; đội bóng xã Cẩm Tân và Cẩm Thuỷ đồng giải ba.

Ở nội dung bóng chuyền da nữ, đội bóng xã Cẩm Thuỷ đoạt chức vô địch, Á quân là đội bóng xã Cẩm Thạch, đội bóng xã Cẩm Tú giành vị trí thứ 3.

Bên cạnh đó Ban tổ chức cũng đã vinh danh chuyền hai và cầu thủ xuất sắc nhất giải.