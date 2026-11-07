Giải Bóng chuyền nam Vô địch quốc gia 2026: Biên Phòng MB phô diễn sức mạnh, chờ bảo vệ ngôi vương

Đội Biên Phòng MB lần thứ 4 liên tiếp vào chung kết. Ảnh: VFV

Cuộc đối đầu giữa Biên Phòng MB và LPBank Ninh Bình diễn ra hấp dẫn ngay từ ván đấu đầu tiên. Hai đội đều quá hiểu lối chơi của nhau nên không mất nhiều thời gian thăm dò, chủ động triển khai những miếng đánh sở trường nhằm tìm kiếm lợi thế.

LPBank Ninh Bình nhập cuộc tốt hơn khi liên tục tổ chức tấn công với ngoại binh Boy Arnez Arabi là mũi nhọn chủ lực. Tuy nhiên, trước khả năng phòng thủ và tổ chức tấn công hiệu quả của Biên Phòng MB, đội bóng cố đô không thể duy trì ưu thế. Hai đội giằng co quyết liệt trong từng điểm số, trước khi các tay đập áo lính giành chiến thắng sít sao 32-30.

Bước ngoặt ở ván đầu tiên ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thi đấu của LPBank Ninh Bình. Sang ván thứ hai, Biên Phòng MB càng chơi càng tự tin, phát huy tốt khả năng tấn công và nhanh chóng giành chiến thắng 25-13. Ván thứ ba tiếp tục chứng kiến nỗ lực bám đuổi của LPBank Ninh Bình, song đội bóng này vẫn không thể đảo ngược tình thế và chấp nhận thua 24-25.

Bên phía Biên Phòng MB, ngoại binh Jakkrit Thanomnoi cùng chủ công Nguyễn Ngọc Thuân và đối chuyền Phạm Văn Hiệp tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong những tình huống dứt điểm. Sự đồng đều trong đội hình, khả năng phối hợp ăn ý và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định giúp thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền khép lại trận bán kết với chiến thắng 3-0.

Đây là lần thứ tư liên tiếp Biên Phòng MB giành quyền vào chung kết Giải bóng chuyền nam VĐQG. Năm 2023, đội bóng áo lính giành ngôi á quân sau thất bại trước Sanest Khánh Hòa. Hai mùa giải 2024 và 2025, Biên Phòng MB đều lên ngôi vô địch. Với kết quả năm nay, đội bóng tiếp tục đứng trước cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu.

Cầu thủ Nguyễn Văn Quốc Duy (5) thi đấu hiệu quả cùng đội Công an TP Hồ Chí Minh ngược dòng giành vé cuối cùng vào chơi chung kết. Ảnh: VFV

Ở trận bán kết còn lại, CLB Công an TP Hồ Chí Minh tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng khi đánh bại CLB Thể Công Tân Cảng với tỷ số 3-2, qua đó lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở trận chung kết giải đấu.

Trận đấu khởi đầu với ưu thế thuộc về Thể Công Tân Cảng. Đội bóng áo lính nhập cuộc tự tin, triển khai lối chơi hiệu quả, đặc biệt là khả năng tấn công của ngoại binh người Indonesia Rivan Nurmulki. Với phong độ ghi điểm ấn tượng của chủ công này, Thể Công Tân Cảng liên tiếp giành chiến thắng ở hai ván đầu cùng tỷ số 25-22, tạo lợi thế dẫn trước 2-0.

Đứng trước nguy cơ bị loại, Công an TP Hồ Chí Minh buộc phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Phạm Quốc Dư cùng các đồng đội thi đấu quyết tâm hơn, gia tăng sức ép trong những pha tấn công và nhanh chóng tạo khoảng cách điểm số. Tận dụng việc Rivan Nurmulki được cho nghỉ ở ván này, Công an TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng cách biệt 25-14, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Chiến thắng ở ván thứ ba tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Công an TP Hồ Chí Minh. Bước sang ván thứ tư, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Hạnh tiếp tục duy trì thế trận chủ động, sớm tạo cách biệt 7-3. Không chỉ tấn công hiệu quả, các cầu thủ Công an TP Hồ Chí Minh còn tổ chức bám chắn tốt, hạn chế đáng kể sức mạnh của đối phương. Thắng 25-19, đội bóng ngành công an cân bằng tỷ số 2-2, đưa trận bán kết vào ván đấu quyết định.

Ở ván thứ năm, hai đội tiếp tục tạo nên màn rượt đuổi điểm số căng thẳng. Tuy nhiên, Công an TP Hồ Chí Minh là đội bản lĩnh hơn ở thời điểm quyết định, từng bước tạo khoảng cách 9-6 trước khi khép lại ván đấu với chiến thắng 15-10.

Ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau khi bị dẫn trước hai ván, Công an TP Hồ Chí Minh tạo nên dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên giành quyền vào chung kết Giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Đối thủ của đội bóng ngành công an ở trận đấu cuối cùng là Biên Phòng MB, đội đã vượt qua LPBank Ninh Bình với tỷ số 3-0 ở trận bán kết trước đó.

Trận chung kết diễn ra tối 8-11, hứa hẹn là cuộc so tài hấp dẫn giữa nhà đương kim vô địch Biên Phòng MB và tân binh lần đầu góp mặt ở trận đấu tranh ngôi vương – Công an TP Hồ Chí Minh.