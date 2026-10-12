Giải bóng chuyền hơi nữ phường Thục Phán kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ

Các đội được thành lập trên cơ sở phối hợp giữa hội viên chi hội phụ nữ và chi hội nông dân tại các tổ dân phố, tạo điều kiện để hội viên giao lưu, học hỏi và tăng cường sự gắn kết. Các đội thể hiện tinh thần đồng đội, sự nỗ lực và quyết tâm trong từng trận đấu, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân.

Ban tổ chức trao giải cho đội đạt giải nhất.

Giải đấu thu hút hơn 200 vận động viên thuộc các đội bóng chuyền hơi nữ đến từ 32 tổ dân phố trên địa bàn phường; tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, thi đấu hết mình, cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, những pha bóng đẹp, màn phối hợp ăn ý và sự cạnh tranh quyết liệt.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và các giải phụ cho những đội bóng, vận động viên đạt thành tích xuất sắc.