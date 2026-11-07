Giải bóng chuyền hơi nam-nữ Khối thi đua các cơ quan tổng hợp, văn hóa-xã hội năm 2026

Các vận động viên cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt - Ảnh: Thùy Trang

Tham gia giải có 11 đội bóng đến từ các đơn vị thuộc Khối thi đua các cơ quan tổng hợp, văn hóa-xã hội. Các đội chia thành 3 bảng thi đấu, tranh tài. Mỗi đội bóng gồm 2 vận động viên nam và 3 vận động viên nữ. Với thể thức thi đấu này, các trận đấu đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần đồng đội và sự ăn ý giữa các thành viên.

Giải bóng chuyền hơi nam-nữ năm 2026 là hoạt động giao lưu thể thao đầu tiên của Khối thi đua các cơ quan tổng hợp, văn hóa-xã hội kể từ khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thành lập Khối vào năm 2025.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội bóng chuyền hơi nam-nữ Sở y tế - Ảnh: Thùy Trang

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho đội bóng chuyền hơi nam-nữ Sở Nội vụ- Ảnh: Thùy Trang

Thông qua giải đấu nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, duy trì và phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, tích cực và cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho đội bóng chuyền hơi nam-nữ Thanh tra tỉnh và Sở Khoa học và công nghệ - Ảnh: Thùy Trang

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho 7 đội bóng chuyền hơi nam-nữ tham dự giải - Ảnh: Thùy Trang

Sau một ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, kết quả, đội bóng của Sở Y tế đã xuất sắc giành cúp vô địch. Giải nhì thuộc về đội bóng của Sở Nội vụ. Hai đội bóng Thanh tra tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ đồng giải Ba. Ban tổ chức cũng đã trao 7 giải Khuyến khích cho các đội tham gia giải.