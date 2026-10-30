Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026: Tách nội dung để đáp ứng yêu cầu thực tế

Khi tuổi tác tạo nên khoảng cách

Quang cảnh Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới mở rộng năm 2025. Ảnh: Quang Thái.

Một trong những điểm đáng chú ý tại các mùa giải trước chính là các cuộc đấu ở nội dung đôi nam từ 45 tuổi trở lên. Trong những mùa giải đầu tiên, nội dung này luôn chứng kiến những cuộc so tài căng thẳng giữa những tay vợt có trình độ ngang ngửa nhau, trong đó thu hút nhiều cựu tay vợt từng có thời gian ăn tập chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, khi dấu ấn tuổi tác hiện lên trong từng đường bóng, bước di chuyển của các tay vợt, sự chênh lệch trong những trận đấu giữa các tay vợt mới 45-46 tuổi với những tay vợt từ 60 tuổi trở lên ngày càng thể hiện rõ. Dù kỹ thuật, độ quái của những tay vợt hơn 60 tuổi vẫn còn đó nhưng không thể san lấp khoảng cách về tuổi tác với những tay vợt trẻ hơn hàng chục tuổi, nhanh nhẹn hơn và sở hữu những đường bóng giàu tốc độ hơn.

Thế nên mới có những tiếc nuối sau những thất bại của các đôi vợt ngoài 60 tuổi trước những đối thủ mới 45-50 tuổi. Và kể cả khi những tay vợt ngoài 60 tuổi kết hợp đánh đôi với tay vợt kém hơn cả chục tuổi thì vẫn có sự chênh lệch đáng kể khi gặp những đôi vợt đều trong khoảng 45-46 tuổi.

Điều này cũng dẫn đến những e ngại với các tay vợt ngoài 60 tuổi khi muốn tham dự một nội dung đôi nam từ 45 tuổi trở lên. Nhiều tay vợt ngoài 60 tuổi cũng mong muốn có sân chơi riêng ở nội dung đôi nam tại Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới mở rộng. Cũng phải kể thêm, nội dung đôi nam vốn thường được các tay vợt lựa chọn ở mỗi buổi tập luyện tại câu lạc bộ của mình nên đây là nội dung luôn được quan tâm ở mỗi kỳ giải.

Điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu

Nội dung đôi tại Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới mở rộn luôn thu hút nhiều tay vợt tham dự. Ảnh: Quang Thái.

Trong quá trình tổ chức Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới mở rộng, những người làm công tác chuyên môn, quản lý cũng nhận ra nhu cầu thi đấu của các tay vợt ngoài 60 tuổi ở nội dung đôi nam.

Ông Tô Đức Hòa - Tổng trọng tài của giải trong nhiều năm qua kể rằng, nhiều tay vợt ngoài 60 tuổi đã gặp ông và tâm sự rằng mong muốn giải đấu có nội dung cho các tay vợt nam từ 60 tuổi trở lên nhằm tạo sự cạnh tranh sòng phẳng hơn. Thực tế, họ cũng nỗ lực trước những tay vợt ít hơn cả chục tuổi nhưng rõ ràng là không thể khỏa lấp khoảng cách tuổi tác.

Chính Ban tổ chức giải cũng nhận ra điều này nên đến mùa giải bóng bàn tranh Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026 (trước đây là Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới mở rộng), điều lệ giải đã tách nội dung đôi nam từ 45 tuổi trở lên ở các mùa giải trước thành hai nội dung là đôi nam từ 45 tuổi đến dưới 60 tuổi và đôi nam từ 60 tuổi trở lên. Khi mở ra thêm nội dung đôi nam từ 60 tuổi trở lên, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ có nhiều hơn các tay vợt ở nhóm tuổi này tham gia, với khoảng 50-60 tay vợt thay vì 20-30 tay vợt như các kỳ giải trước.

Đón nhận sự thay đổi này, tay vợt Phạm Văn Lễ (phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ) đã hơn 70 tuổi chia sẻ rằng, đây là bước đi quan trọng của giải đấu, qua đó đáp ứng tối đa nhu cầu thi đấu của người chơi bóng bàn trên địa bàn thành phố. Ông Phạm Văn Lễ cho hay cũng đang rủ một tay vợt khác cùng câu lạc bộ tham gia giải bóng bàn tranh Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026.

Những chuyển động trong công tác tổ chức giải như việc bổ sung nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi hay tách nội dung đôi nam 45 tuổi trở lên thành từ 45 tuổi đến dưới 60 tuổi và đôi nam từ 60 tuổi trở lên cho thấy sự cầu thị, sẵn sàng điều chỉnh để phù hợp thực tế của Ban tổ chức giải. Tất cả nhằm tạo điều kiện tối đa cho các tay vợt tham dự giải, giúp họ có cơ hội thi đấu phù hợp với trình độ, lứa tuổi, qua đó duy trì niềm đam mê và sức sống của phong trào bóng bàn. Và nhờ đó giải đấu mới thực sự là ngày hội của những người đam mê bóng bàn trên địa bàn Thủ đô cũng như cả nước.