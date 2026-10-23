Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026: Làn gió mới từ nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi

Tinh chỉnh cơ cấu giải từ sự lắng nghe thực tế

Nội dung thi đấu của nữ tại Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng, tranh Cúp Báo Hànộimới năm 2024. Ảnh: Quang Thái.

Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng, tranh Cúp Báo Hànộimới từ lâu đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc, một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với những người yêu thích bộ môn bóng bàn tại Thủ đô cũng như trên cả nước. Bước sang mùa giải 2026, giải đấu chính thức khoác lên mình tên gọi mới: Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026. Cùng với sự thay đổi về tên gọi, Ban tổ chức cũng đã đưa ra những điều chỉnh quan trọng trong điều lệ thi đấu, phản ánh nỗ lực làm mới, nâng cao chất lượng chuyên môn và bám sát nhu cầu thực tế của đông đảo vận động viên (VĐV).

So với mùa giải 2025 - thời điểm các tay vợt tranh tài ở 12 nội dung, mùa giải 2026 ghi nhận sự rút gọn còn 11 nội dung thi đấu. Tuy giảm về số lượng tổng thể, nhưng việc sắp xếp lại các hạng mục lại mang tới tính hợp lý và sự phân hóa độ tuổi rõ nét, phù hợp với thực tế hơn.

Cụ thể, ở nhóm nam phong trào, nội dung đôi nam phong trào từ 45 tuổi trở lên trước đây đã được tách làm hai nhóm tuổi riêng biệt: từ 45 đến dưới 60 tuổi và từ 60 tuổi trở lên. Việc chia nhỏ nhóm tuổi này giúp bảo đảm sự tương quan lực lượng, tạo điều kiện cho các tay vợt cao tuổi thi đấu vừa sức, đồng thời thu hút thêm nhiều VĐV dự giải hơn; góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bóng bàn và nâng cao sức khỏe trong cộng đồng người cao tuổi.

Theo điều lệ ban hành chính thức, 11 nội dung thi đấu của giải năm 2026, gồm: Đơn nam lãnh đạo/quản lý; đồng đội nam hạng nâng cao; đồng đội nam hạng phong trào; đôi nữ dưới 45 tuổi; đơn nữ dưới 45 tuổi; đôi nam có lãnh đạo/quản lý; đôi nam phong trào từ 45 đến dưới 60 tuổi; đôi nam phong trào từ 60 tuổi trở lên; đôi nam nữ trên 45 tuổi; đôi nam nữ dưới 45 tuổi và đơn nữ trên 45 tuổi.

Sự bổ sung đáng chú ý nhất trong điều lệ năm nay chính là sự xuất hiện của nội dung Đôi nữ dưới 45 tuổi. Đây là bước đi của Ban tổ chức hướng tới nhóm VĐV nữ chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp, giúp tăng cơ hội cọ xát đỉnh cao cũng như nâng chất lượng chuyên môn chung cho toàn bộ giải đấu.

Kỳ vọng vào điểm nhấn nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi

Tay vợt Lâm Thu Cúc (Quân đội) từng nhiều lần dự Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng, tranh Cúp Báo Hànộimới, đang trong nhóm những tay vợt hàng đầu quốc gia. Ảnh: Quang Thái.

Đánh giá về điều chỉnh này, bà Ngô Thu Thủy - Trưởng bộ môn bóng bàn (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng và nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các đội bóng bàn chuyên nghiệp.

Ở các mùa giải trước, dù thi đấu dưới các hình thức khác, các hạng mục dành cho nữ trẻ tuổi luôn thu hút từ 30 đến 40 VĐV đăng ký tham dự. Việc đưa đôi nữ dưới 45 tuổi trở thành một nội dung tranh Cúp chính thức không chỉ đáp ứng đúng nguyện vọng của các VĐV mà còn giải bài toán tăng cơ hội cọ xát chất lượng cao cho lực lượng VĐV nữ ở nội dung đôi nữ.

Bà Ngô Thu Thủy cũng cho biết thêm, đội bóng bàn Hà Nội cùng nhiều đơn vị mạnh trên toàn quốc thường đầu tư kỹ lưỡng cho nội dung này. Vấn đề là nhiều giải bóng bàn cũng không có nội dung trên dẫn dến VĐV ít có cơ hội cọ xát. Nhìn rộng ra, đầy cũng là nội dung mà bóng bàn Việt Nam có nhiều cơ hội tranh huy chương ở các sân chơi Đông Nam Á và xa hơn là châu lục nếu được đầu tư kỹ lưỡng,

Sự đổi mới điều lệ lần này dự báo sẽ mở ra cho cuộc đua tranh vô cùng quyết liệt và hấp dẫn ở nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi của giải. Những trung tâm đào tạo bóng bàn hàng đầu cả nước như Hà Nội, Công an nhân dân - T&T cùng một số đoàn mạnh khác dự báo sẽ đưa những cặp đôi tốt nhất để cạnh tranh tấm Huy chương vàng danh giá bên cạnh việc tung vào những VĐV trẻ được đầu tư cho nội dung này nhằm cọ xát, rèn kỹ năng.

Điều này cũng làm rõ hơn mục tiêu khi tổ chức Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng hiện nay và Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng, tranh Cúp Báo Hànộimới trước đây là không chỉ tạo ra sân chơi cho các VĐV phong trào mà còn tham gia đóng góp vào việc nâng cao trình độ cho các VĐV chuyên nghiệp, đặc biệt là các VĐV trẻ.

Nỗ lực làm mới điều lệ Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026 tiếp tục khẳng định uy tín, tầm vóc và tính chuyên nghiệp của một giải đấu truyền thống hàng đầu Thủ đô, từ đó sẵn sàng mang đến cho khán giả những trận cầu đỉnh cao và đầy cảm xúc vào cuối tháng 11 tới.

Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII - năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29-11 tại Nhà thi đấu Hà Nội, số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Giải do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn thành phố Hà Nội tổ chức, hướng tới duy trì, phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Thủ đô.