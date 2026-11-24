Sau khi hoàn tất bốc thăm và chốt danh sách các đội tham dự, Ban tổ chức Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026 ước tính có gần 900 trận đấu diễn ra trong 4 ngày. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự tập trung, trách nhiệm và sức bền của lực lượng trọng tài trong suốt thời gian giải đấu.

Các trọng tài tại Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026 đảm nhận khối lượng công việc khổng lồ. Ảnh: Quang Thái.

Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, Ban tổ chức đã huy động 18 trọng tài cấp quốc gia đến từ nhiều địa phương tham gia điều hành. Đáng chú ý, bên cạnh lực lượng trọng tài của Hà Nội, nhiều trọng tài ở các tỉnh, thành phố cũng chủ động đăng ký tham gia, trong đó có những người đến từ Quảng Trị, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hải Dương. Sự góp mặt của lực lượng trọng tài từ nhiều địa phương không chỉ bổ sung nhân sự mà còn cho thấy sức hút và uy tín của giải đấu sau nhiều năm tổ chức.

Theo lịch thi đấu, giải diễn ra trong 11 buổi của 4 ngày. Đặc biệt, hai ngày đầu tập trung các nội dung đồng đội, dự kiến có gần 300 trận đấu. Đây là giai đoạn có cường độ làm việc cao, bởi mỗi trận đấu đều cần được điều hành chặt chẽ, bảo đảm đúng luật và tiến độ chung.

Ông Tô Đức Hòa, Tổng trọng tài tại giải, cho biết đội ngũ trọng tài đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng nhận nhiệm vụ dù khối lượng công việc dự kiến rất lớn. Các trọng tài đều xác định rõ trách nhiệm, chủ động sắp xếp công việc, duy trì sự tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo ông Tô Đức Hòa, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm tiến độ thi đấu mà còn phải giữ được sự chính xác, khách quan và công bằng trong từng trận đấu. Với mật độ thi đấu dày, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các trọng tài và Ban tổ chức có ý nghĩa quan trọng, góp phần hạn chế những sai sót, bảo đảm giải diễn ra suôn sẻ.

Ban tổ chức kỳ vọng lực lượng điều hành sẽ phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, góp phần tạo nên những trận đấu chất lượng, minh bạch và hấp dẫn.

Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra từ ngày 26-11 đến 29-11 tại Nhà thi đấu Hà Nội, số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Đây là giải đấu truyền thống, tiếp nối Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới trước đây, ngày càng thu hút đông đảo vận động viên và các đơn vị trên cả nước tham dự.