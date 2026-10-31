Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026: Cơ hội cọ xát quý giá của các tay vợt trẻ Hà Nội

Gương mặt thân quen của giải

Phòng tập hiện đại của đội bóng bàn Hà Nội. Ảnh: Phan Anh.

Đội Hà Nội là gương mặt quen thuộc từ những kỳ giải đầu tiên của Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới (nay là Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Và một trong những mục đích tổ chức giải là nhằm tạo sân chơi bóng bàn chất lượng cao cho các tay vợt, đồng thời tạo cơ hội cọ xát cho các vận động viên Hà Nội.

Thực tế, trên địa bàn Hà Nội khi đó đang rất thiếu những giải đấu chính thống được tổ chức ngắn ngày. Với những người làm bóng bàn, đây cũng là trăn trở mà tự thân họ không giải quyết được. Vì thế khi biết đến sự chung tay của Báo Hànộimới vào tổ chức giải đấu, tất cả đều xem đây là cơ hội quý giá vì vận động viên (VĐV) Hà Nội không cần phải đi đâu xa mà lại có cơ hội cọ xát miễn phí ở một sân chơi chất lượng cao.

Tay vợt Phan Thanh Trúc của đội Hà Nội dự nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi và đôi nữ dưới 45 tuổi tại giải năm nay. Ảnh: Bóng bàn Hà Nội.

Điều này lại càng quan trọng với những tay vợt trẻ khi cần cọ xát với nhiều đối tượng, có cách chơi bóng đa dạng. Những trận thắng, trận thua ở giải đầu mang đến bài học bổ ích để họ trưởng thành hơn. Cho nên, các huấn luyện viên của Hà Nội đều tận dụng tối đa cơ hội để đưa VĐV tham dự giải từ kỳ giải đầu tiên vào năm 2012 đến nay.

Gắn bó với giải đấu từ kỳ giải đầu tiên, Trưởng bộ môn bóng bàn (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Ngô Thu Thủy cho rằng, giải đấu đã đáp ứng được nhu cầu cọ xát, rèn luyện chuyên môn cho các VĐV trẻ Hà Nội. Bản thân những HLV Hà Nội cũng cần những sân chơi như thế này để đánh giá được quá trình huấn luyện của mình, xem cần bổ sung cho học trò những điều gì về kỹ thuật, chiến thuật.

Không chỉ riêng Hà Nội, nhiều đội bóng bàn khác như T&T, Quân đội, Hải Dương cũng cử những VĐV trẻ dự giải bên cạnh các VĐV tuyến 1.

Khi ngôi vô địch không phải là mục tiêu số 1

Trưởng bộ môn bóng bàn Hà Nội Ngô Thu Thủy chỉ đạo các VĐV tại một giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia. Ảnh: Bóng bàn Hà Nội.

Theo đăng ký tham dự Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII năm 2026, đội Hà Nội cử 15 tay vợt trẻ, chủ yếu dưới 16 tuổi, tham dự giải ở các nội dung đồng đội nam phong trào, đơn nữ dưới 45 tuổi, đôi nữ dưới 45 tuổi, đôi nam nữ dưới 45 tuổi.

Trong đó, riêng nội dung đồng đội phong trào, Hà Nội cử hai đội tham dự. Với riêng nội dung lần đầu có mặt tại giải là đôi nữ dưới 45 tuổi, Hà Nội cũng có hai đôi góp mặt. Về nội dung này, không chỉ bà Ngô Thu Thủy, mà các huấn luyện viên khác của đội Hà Nội đều đánh giá đây là thay đổi quan trọng về điều lệ giải. Qua đó, tăng cơ hội cọ xát cho các tay vợt trẻ ở một nội dung thi đấu được bóng bàn Hà Nội đầu tư mạnh trong những năm qua. Trước đây, các giải bóng bàn có quy mô lớn tại Hà Nội hầu như không có nội dung đôi nữ nên các HLV, VĐV rất ít cơ hội để đánh giá được chất lượng huấn luyện, tập luyện của mình. Nay Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng đã mang đến cơ hội cho các đội, các VĐV.

Về mục tiêu tại giải năm nay, đội Hà Nội không đặt chỉ tiêu giành huy chương bằng mọi giá. Quan trọng nhất là các VĐV phải thể hiện được hết những phẩm chất kỹ thuật, chiến thuật của mình. Điều này cũng phản ánh triết lý huấn luyện của bóng bàn Hà Nội từ xưa đến nay là phải xây nền tảng kỹ thuật, thể lực, chiến thuật thật tốt cho VĐV từ giai đoạn đầu tiên. Chỉ khi có đủ nền tảng cơ bản, VĐV mới có thể vận dụng những yếu tố này trong mọi tình huống của trận đấu, có thể điều chỉnh dễ dàng theo chỉ đạo của HLV. Cũng vì thế, từ nhiều năm nay, dù bóng bàn Hà Nội ít giành huy chương ở những lứa tuổi nhỏ nhưng vẫn không làm thay đổi triết lý huấn luyện của đội.

Cho nên, tại Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026, các tay vợt trẻ Hà Nội xem đây là cơ hội cọ xát quý giá chứ không đặt nặng mục tiêu giành huy chương. Với các HLV và VĐV của đội, đây sẽ là nơi góp phần xây dựng nền tảng để hướng đến thành công trong tương lai.

Danh sách đội Hà Nội đăng ký dự Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026 1.Đồng đội nam phong trào Trẻ Hà Nội 1: Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Trần Quang Minh Trẻ Hà Nội 2: Nguyễn Đức Trường, Mai Tuấn Đạt, Ngô Quốc Vinh, Nguyễn Thành Hiếu 2. Đơn nữ dưới 45 tuổi: Nguyễn Thị Huyền Trang, Phùng Phương Linh, Trần Thị Hải Vân, Phan Thanh Trúc, Nguyễn Kim Bảo An, Lê Thị Bảo An. 3. Đôi nữ dưới 45 tuổi - Nguyễn Thị Huyền Trang + Trần Thị Hải Vân - Phan Thanh Trúc + Nguyễn Kim Bảo An *Đôi nam nữ dưới 45 tuổi: - Nguyễn Hồng Sơn (VietEd ) + Phùng Phương Linh - Dương Phú Sơn + Lê Thị Bảo An