Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026: 11 nội dung thi đấu nâng cao và phong trào

Giải diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29-11-2026

Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII hứa hẹn hấp dẫn. Trong ảnh: Vận động viên thi đấu chung kết đồng đội nam nâng cao tại mùa giải 2025. Ảnh: Quang Thái

Theo điều lệ, Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII - năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29-11 tại Nhà thi đấu Hà Nội, số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Giải do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn thành phố Hà Nội tổ chức, hướng tới duy trì, phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Thủ đô.

Theo điều lệ, giải có 11 nội dung, gồm: Đơn nam lãnh đạo/quản lý; đồng đội nam hạng nâng cao; đồng đội nam hạng phong trào; đôi nữ dưới 45 tuổi; đơn nữ dưới 45 tuổi; đôi nam có lãnh đạo/quản lý; đôi nam phong trào từ 45 đến dưới 60 tuổi; đôi nam phong trào từ 60 tuổi trở lên; đôi nam nữ trên 45 tuổi; đôi nam nữ dưới 45 tuổi và đơn nữ trên 45 tuổi.

Ở nội dung đồng đội nam hạng nâng cao, không phân biệt lứa tuổi, dành cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và các vận động viên lọt vào nhóm 8 tay vợt dẫn đầu nội dung đơn nam Giải vô địch quốc gia - Báo Nhân dân năm 2026 (gọi tắt là vận động viên chuyên nghiệp); các vận động viên trẻ đang được đào tạo và thi đấu cho các trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao, cơ quan, đơn vị đào tạo vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp và các vận động viên hạng A theo phân hạng của Diễn đàn bóng bàn Việt Nam và theo phân hạng của Ban tổ chức các giải bóng bàn phong trào trong nước năm 2026 (gọi chung là vận động viên hạng A).

Nội dung đồng đội nam hạng phong trào dành cho các tay vợt không thuộc nhóm nâng cao, có trình độ tương đương hạng B, C, D trở xuống theo phân hạng của Diễn đàn bóng bàn Việt Nam và các giải bóng bàn phong trào trong nước. Ở nội dung đôi nam có lãnh đạo/quản lý, mỗi đôi được ghép vận động viên khác đơn vị và phải có một người thuộc nhóm lãnh đạo/quản lý theo quy định của điều lệ.

Ban tổ chức lưu ý, vận động viên phong trào được đăng ký thi đấu ở hạng nâng cao, nhưng vận động viên hạng nâng cao không được xuống thi đấu ở hạng phong trào. Vận động viên thuộc lứa tuổi trên có thể đăng ký thi đấu ở lứa tuổi dưới, nhưng chiều ngược lại không được phép. Mỗi vận động viên chỉ được tham gia tối đa hai nội dung; vận động viên đội tuyển quốc gia không được thi đấu đôi. Trường hợp chưa xác định rõ hạng thi đấu, Ban tổ chức sẽ căn cứ trình độ chuyên môn để xem xét, quyết định phân hạng.

122 triệu đồng tổng giá trị giải thưởng

Trao giải đồng đội nam nâng cao ở mùa giải 2025. Ảnh: Quang Thái

Về thể thức, đồng đội nam hạng nâng cao thi đấu theo thể thức Swaythling gồm 5 trận đơn. Đồng đội nam phong trào thi đấu theo thể thức Olympic, gồm một trận đôi và bốn trận đơn. Các trận đôi, đơn áp dụng thể thức 5 ván thắng 3; tùy số lượng vận động viên đăng ký, Ban tổ chức quyết định thi đấu loại trực tiếp hoặc vòng tròn. Giải áp dụng Luật thi đấu bóng bàn do Cục Thể dục - Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành; bóng thi đấu màu trắng và chỉ tổ chức nội dung có từ ba đơn vị đăng ký trở lên.

So với mùa giải năm 2025, Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026 có sự điều chỉnh đáng chú ý về cơ cấu nội dung thi đấu. Nếu năm ngoái, các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung thì năm nay, giải tổ chức 11 nội dung. Trong đó, nội dung đôi nam phong trào từ 45 tuổi trở lên được chia thành hai nhóm: Từ 45 đến dưới 60 tuổi và từ 60 tuổi trở lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham gia của các tay vợt cao tuổi. Giải cũng bổ sung nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi, hướng tới nhóm nữ vận động viên chuyên nghiệp, góp phần tăng cơ hội cọ xát và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Các đơn vị và cá nhân cần gửi đăng ký về Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội. Hạn đăng ký chậm nhất là ngày 18-11-2026 hoặc đến khi Ban tổ chức nhận đủ số lượng đăng ký. Cuộc họp trưởng đoàn, huấn luyện viên và bốc thăm thi đấu dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 21-11.

Tổng giá trị giải thưởng của giải năm nay là 122 triệu đồng.