Ở nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi, sau thất bại ở nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi, song tay vợt Đỗ Lê Vân Linh (Lâm Đồng) lại có chiến thắng ở tứ kết nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi khi vượt qua Huyền Trang (Hà Nội) với tỉ số 3-0.

Trong khi đó, cũng ở nội dung này, chị gái củaĐỗ Lê Vân Linh là Đỗ Lê Vân Chi không thể vượt qua ứng cử viên vô địch Lâm Thu Cúc (VietEd) ở tứ kết. Trong trận này, Lâm Thu Cúc hoàn toàn làm chủ trận đấu để thắng 3-0 (11/4, 11/8, 11/5). Ở cặp đấu tứ kết khác, Hạnh Ngân (VietEd) giành chiến thắng 3-1 trước Phương Linh (Hà Nội) để vào bán kết.

Nội dung đôi nam trên 60 tuổi đã xác định hai cặp vào chung kết là Phong Quang – Xuân Hưng (CLB Bích Ngọc) và Đình Hiền – Tiến Dũng (Thái Nguyên).

Tay vợt Đặng Ngọc Hải (Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội) góp mặt ở chung kết nội dung đôi nam từ 45 đến 60 tuổi. Ảnh: Văn Tuyến.

Ở nội dung đôi nam từ 45 đến 60 tuổi, hai cặp vào chung kết là Đặng Ngọc Hải – Hoàng Thanh Tuấn (Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Huy – Phan Huy Hoàng (Mobi Hoàng Chốp).

Kết quả một số trận đấu:

Đơn nam lãnh đạo:

Trương Quân (Petrovietnam) – Quốc Hồng (Nhà xuất bản Giáo dục) 2-3

Việt Cường (Báo Quân đội nhân dân) – Châu Giang (Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) 0-3

Bùi Anh Tuấn (AFG Media) – Nguyễn Thế Nam (Nghệ An) 3-1

Trần Quốc Bình (Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu) – Tuấn Anh (Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô) 3-2

Đôi nam nữ trên 45 tuổi:

Việt Chiến – Kim Chi (Golden Palace) / Thanh Tuấn – Thu Hương (Liên đoàn bóng bàn Hà Nội) 0-3

Đôi nam nữ dưới 45 tuổi:

Đỗ Nguyễn Hoàng Anh (Quân đội) - Bảo Ly (Hưng Yên) / Hữu Huy – Phương Linh (DNT) 2-3

Một số hình ảnh thi đấu vào tối 28-11:

Niềm vui sau khi ghi điểm của các tay vợt thi đấu nội dung đôi nam trên 60 tuổi. Ảnh: Văn Tuyến.

Cảm xúc dâng tràn sau khi ghi điểm của một tay vợt trên 60 tuổi. Ảnh: Văn Tuyến.

Các tay vợt nam trên 60 tuổi tập trung trong từng đường bóng. Ảnh: Văn Tuyến.

Pha tấn công đầy uy lực của tay vợt thi đấu nội dung đôi nam trên 60 tuổi. Ảnh: Văn Tuyến.

Các cổ động viên, đồng đội tiếp lửa cho các tay vợt. Ảnh: Văn Tuyến.

Quang cảnh buổi thi đấu tối 28-11. Ảnh: Văn Tuyến.