Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII năm 2026: Nhiều nội dung xác định cặp đấu chung kết
Tối 28-11, Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII năm 2026 tiếp tục diễn ra các nội dung đơn, đôi và tìm ra nhiều cặp đấu chung kết.
Ở nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi, sau thất bại ở nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi, song tay vợt Đỗ Lê Vân Linh (Lâm Đồng) lại có chiến thắng ở tứ kết nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi khi vượt qua Huyền Trang (Hà Nội) với tỉ số 3-0.
Trong khi đó, cũng ở nội dung này, chị gái củaĐỗ Lê Vân Linh là Đỗ Lê Vân Chi không thể vượt qua ứng cử viên vô địch Lâm Thu Cúc (VietEd) ở tứ kết. Trong trận này, Lâm Thu Cúc hoàn toàn làm chủ trận đấu để thắng 3-0 (11/4, 11/8, 11/5). Ở cặp đấu tứ kết khác, Hạnh Ngân (VietEd) giành chiến thắng 3-1 trước Phương Linh (Hà Nội) để vào bán kết.
Nội dung đôi nam trên 60 tuổi đã xác định hai cặp vào chung kết là Phong Quang – Xuân Hưng (CLB Bích Ngọc) và Đình Hiền – Tiến Dũng (Thái Nguyên).
Ở nội dung đôi nam từ 45 đến 60 tuổi, hai cặp vào chung kết là Đặng Ngọc Hải – Hoàng Thanh Tuấn (Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Huy – Phan Huy Hoàng (Mobi Hoàng Chốp).
Kết quả một số trận đấu:
Đơn nam lãnh đạo:
Trương Quân (Petrovietnam) – Quốc Hồng (Nhà xuất bản Giáo dục) 2-3
Việt Cường (Báo Quân đội nhân dân) – Châu Giang (Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) 0-3
Bùi Anh Tuấn (AFG Media) – Nguyễn Thế Nam (Nghệ An) 3-1
Trần Quốc Bình (Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu) – Tuấn Anh (Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô) 3-2
Đôi nam nữ trên 45 tuổi:
Việt Chiến – Kim Chi (Golden Palace) / Thanh Tuấn – Thu Hương (Liên đoàn bóng bàn Hà Nội) 0-3
Đôi nam nữ dưới 45 tuổi:
Đỗ Nguyễn Hoàng Anh (Quân đội) - Bảo Ly (Hưng Yên) / Hữu Huy – Phương Linh (DNT) 2-3
Một số hình ảnh thi đấu vào tối 28-11:
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giai-bong-ban-tranh-cup-bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-ha-noi-mo-rong-lan-thu-xiii-nam-2026-nhieu-noi-dung-xac-dinh-cap-dau-chung-ket-1768097.html