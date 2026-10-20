Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng trở lại sau 7 năm

Theo thông tin được Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM công bố ngày 20.10, giải diễn ra tại Nhà thi đấu Câu lạc bộ Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hoà, TP.HCM), với sự tham dự của 121 tay vợt thuộc 19 đội nam và 11 đội nữ. Trong đó, lực lượng quốc tế gồm 12 đội nam và 6 đội nữ.

Ban tổ chức họp báo, giới thiệu về giải đấu lần thứ 34. Ảnh: HTF

Đáng chú ý, dù vắng bóng nhiều năm, giải vẫn thu hút các câu lạc bộ đến từ những nền bóng bàn có trình độ cao như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Singapore. Một số tay vợt Thụy Điển cũng góp mặt trong màu áo các câu lạc bộ của Lào, góp phần tăng tính đa dạng và chất lượng chuyên môn của giải.

Lực lượng trong nước gồm những câu lạc bộ tiêu biểu như TP.HCM, Hoa Lư TP.HCM, Quân đội, Công an nhân dân T&T, Hà Nội, Đồng Tháp và Lâm Đồng. Các tay vợt tranh tài ở bốn nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ.

Khó khăn của Ban tổ chức nằm ở việc đội tuyển bóng bàn Việt Nam hiện tập trung chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á. Sở VHTT TP.HCM cùng Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM đang nỗ lực vận động để những tay vợt hàng đầu trong nước có thể trở về thi đấu cho đơn vị chủ quản.

Giải đấu là cơ hội cọ xát bổ ích cho các tay vợt trong nước. Ảnh: P.V

Theo ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VHTT TP.HCM, địa phương sẽ đẩy mạnh truyền thông nhằm đưa giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ, qua đó tạo thêm động lực cho phong trào bóng bàn.

Tuy nhiên, việc các tuyển thủ quốc gia có tham dự hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của Ban huấn luyện, trên cơ sở cân nhắc yêu cầu chuyên môn và kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển.

Ông Mai Bá Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM - bày tỏ vui mừng khi Giải Cây vợt vàng được tổ chức trở lại. Theo ông, sự kiện không chỉ hưởng ứng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 mà còn mở ra cơ hội để các tay vợt trong nước cọ xát với đối thủ quốc tế có chất lượng.

Sau thời gian dài gián đoạn, việc khôi phục giải đấu mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ cạnh tranh huy chương. Đây còn là dịp kết nối các câu lạc bộ, thúc đẩy phong trào tập luyện và tạo môi trường để tay vợt trong nước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ.