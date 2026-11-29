VĐV Nguyễn Anh Tú.

Tâm điểm trong buổi chiều cuối cùng là hai trận chung kết đồng đội nam phong trào và đồng đội nam nâng cao, quy tụ nhiều tay vợt có trình độ chuyên môn tốt.

Ở nội dung nâng cao, CLB Vieted Hoàng Tuấn đối đầu CLB Thái Hà. Vieted Hoàng Tuấn có lực lượng đồng đều, trong đó Nguyễn Anh Tú, Đỗ Mạnh Lương và Vũ Quang Hiền từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Phía Thái Hà đặt kỳ vọng vào tay vợt trẻ Nguyễn Duy Phong.

Trận mở màn diễn ra căng thẳng khi Nguyễn Anh Tú phải đánh tới ván thứ năm mới vượt qua Nguyễn Duy Phong với tỷ số 3-2. Sau đó, Đỗ Mạnh Lương và Vũ Quang Hiền lần lượt đánh bại Trần Mạnh Cường, Nguyễn Quang Trường, giúp Vieted Hoàng Tuấn thắng chung cuộc 3-0 và giành chức vô địch.

Ở chung kết đồng đội nam phong trào, CLB Mobi Hoàng Chốp chạm trán Đội Hải Phòng 1. Trước đối thủ sở hữu nhiều tay vợt chất lượng, Mobi Hoàng Chốp không thể tạo bất ngờ. Hải Phòng 1 giành chiến thắng 3-0 để lên ngôi vô địch.

Nguyễn Hạnh Ngân (Vieted), nhà vô địch đơn nữ dưới 45 tuổi, đánh giá giải năm nay có chất lượng chuyên môn cao, tạo điều kiện để các tay vợt giao lưu, cọ xát và nâng cao trình độ. Theo chị, việc Ban tổ chức mở rộng cơ hội thi đấu cho nữ vận động viên dưới 45 tuổi giúp các tay vợt có thêm sân chơi để tích lũy kinh nghiệm.

Đây là lần đầu tiên Hạnh Ngân đăng quang tại giải. Vận động viên đang khoác áo đội tuyển Hà Nội cho biết chiến thắng đem lại niềm vui và động lực để chị tiếp tục tập luyện, hướng tới những mục tiêu mới.

VĐV Nguyễn Hạnh Ngân - vô địch đơn nữ dưới 45 tuổi. Hạnh Ngân đang là VĐV thuộc đội bóng bàn nữ Hà Nội

Đánh giá về chuyên môn, Tổng trọng tài Tô Đức Hòa (Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam) nhận định trình độ các vận động viên ngày càng đồng đều, khoảng cách giữa các tay vợt được thu hẹp. Nhiều vận động viên trẻ thể hiện nền tảng kỹ thuật vững vàng, tinh thần thi đấu quyết liệt và bản lĩnh tốt.

Theo ông Hòa, môi trường thi đấu cọ xát của giải góp phần phát hiện những vận động viên triển vọng, bổ sung lực lượng cho các đơn vị, đội tuyển trên cả nước và thúc đẩy phong trào bóng bàn.

Lễ bế mạc, trao cúp và huy chương diễn ra trong không khí phấn khởi của các đoàn vận động viên. Giải năm nay quy tụ hơn 400 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư, thuộc hơn 80 đơn vị, câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh, thành phố, cùng hai ngành Công an và Quân đội. Sự góp mặt của các đoàn tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, góp phần mở rộng quy mô và sức lan tỏa của giải.

Ở nội dung nâng cao, nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam vừa trở về từ Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á năm 2026 góp mặt tranh tài, như Nguyễn Đăng Hiệp, Nguyễn Duy Phong (Hải Phòng); Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội); Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức (Công an nhân dân - T&T). Sự tham gia của các vận động viên có trình độ chuyên môn cao góp phần nâng chất lượng giải, đồng thời tạo nên những cuộc so tài hấp dẫn.

Một điểm nhấn khác là sự góp mặt của đội tuyển bóng bàn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đoàn do ông Samland Phankhavong, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Lào, dẫn đầu, cùng huấn luyện viên Dalavone Manychanh và ba vận động viên Anane Vongsa, Laokham Manichanh, Phongsavanh Sengmany. Cả ba tay vợt Lào đều từng tham dự các giải quốc tế thuộc hệ thống Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) và hệ thống thi đấu chuyên nghiệp World Table Tennis (WTT).