Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm 2026: Vận động viên lần đầu dự giải ở tuổi 77

Bóng bàn - phần không thể thiếu trong cuộc sống

Tay vợt Chu Hoàng Vân (áo xanh) tại một giải đấu ở Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chiều thứ bảy, khi tôi gọi điện, bác sĩ Chu Hoàng Vân đang vội vã đến địa điểm thi đấu Giải bóng bàn Hà Nội Super League trong màu áo Câu lạc bộ Thái Hà. Ở tuổi 77, bên cạnh công việc chuyên môn trong ngành y, lịch thi đấu thể thao của ông vẫn khá bận rộn. Theo bảng xếp hạng nội dung F2 Giải bóng bàn Hà Nội Super League 2026 tính đến ngày 8-11, ông đã tham gia 32 trận đấu đôi, giành 20 trận thắng và nhận 12 trận thua. Những con số ấy phần nào cho thấy bóng bàn vẫn là một phần không thể thiếu trong nhịp sống của người thầy thuốc đã bước sang tuổi 77 này.

Cơ duyên với bóng bàn đến với bác sĩ Chu Hoàng Vân từ năm 13 tuổi, khi còn sống ở thành phố Nam Định. Ban đầu, ông cũng thử sức với bóng đá, nhưng rồi nhận ra bóng bàn phù hợp hơn với năng khiếu, thể lực và niềm yêu thích của mình. Chỉ sau khoảng ba năm tập luyện, cậu học trò đã được tuyển chọn vào đội năng khiếu, rồi đội tuyển trẻ thành phố. Ông thường xuyên tham dự các giải Các cây vợt trẻ bóng bàn miền Bắc, từng được giới thiệu là vận động viên triển vọng.

Khi ấy, bóng bàn đã mở ra một hướng đi đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, ông không lựa chọn con đường thể thao chuyên nghiệp mà tiếp tục theo học ngành y, nối tiếp truyền thống gia đình. Quyết định ấy đưa ông đến với một hành trình nghề nghiệp đáng tự hào khi trở thành chuyên gia đầu ngành về Nội Tim mạch và Nội chung, được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2002, được trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2003 và từng đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Khoa Nội chung tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tay vợt Chu Hoàng Vân (phải) tại giải đấu cho người cao tuổi thành phố Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Điều đáng quý là khi lựa chọn nghề y, ông không khép lại cánh cửa với thể thao. Ngược lại, bóng bàn vẫn được duy trì như một niềm đam mê song hành với công việc. Trong thời gian công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ông nhiều lần tham gia các giải đấu của ngành y và lực lượng quân đội, gặt hái những thành tích đáng kể. Năm 2005, tại thành phố Hồ Chí Minh, ông giành chức vô địch đơn nam và đôi nam ngành y toàn quốc ở lứa tuổi trên 45. Ông cũng từng đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giành ngôi vô địch đồng đội toàn quân.

Ở tuổi cao hơn, những thành tích ấy vẫn tiếp tục được nối dài. Tại Giải bóng bàn người cao tuổi Hà Nội năm 2024, ông giành giải nhất nội dung dành cho lứa tuổi trên 60. Với ông, mỗi giải đấu không chỉ là dịp thử sức và duy trì phong độ mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu và giữ cho mình nhịp vận động đều đặn.

Mong giải đấu ngày càng lan tỏa

Tay vợt Chu Hoàng Vân nhận giải thưởng tại Đại hội Thể dục Thể thao phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Dù đã nhiều lần theo dõi Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng, tranh Cúp Báo Hànộimới (nay là Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội), bác sĩ Chu Hoàng Vân chưa từng trực tiếp tham dự. Ông đánh giá đây là giải đấu có sức lan tỏa, kết hợp được tính chuyên nghiệp với phong trào quần chúng, tạo điều kiện để nhiều nhóm tuổi và trình độ khác nhau cùng tham gia. Chính sự đa dạng ấy khiến giải đấu có sức hấp dẫn riêng, không chỉ với những tay vợt thành tích cao mà cả những người chơi bóng bàn lâu năm vì đam mê.

Năm nay, ông quyết định đăng ký tranh tài lần đầu. Ở tuổi 77, việc lựa chọn nội dung thi đấu cũng cần tính toán phù hợp với thể lực. Điều khiến ông thêm hào hứng là lần đầu tiên giải có nội dung đôi dành cho lứa tuổi trên 60. Đây cũng là nội dung ông thường xuyên tham gia và có nhiều kinh nghiệm qua các giải đấu phong trào. Với ông, thi đấu đôi vừa đòi hỏi sự phối hợp, ăn ý giữa hai vận động viên, vừa giúp người chơi phân bổ sức lực hợp lý hơn.

Từ trải nghiệm của mình, bác sĩ Chu Hoàng Vân cho rằng bóng bàn là môn thể thao có nhiều ưu điểm: Dễ tiếp cận, không đòi hỏi phương tiện tập luyện quá phức tạp, có thể duy trì ở nhiều lứa tuổi và điều chỉnh cường độ theo sức khỏe từng người. Với những người đã lớn tuổi, nếu lựa chọn cách tập luyện và thi đấu phù hợp, bóng bàn còn là hoạt động giúp duy trì sự linh hoạt, khả năng phối hợp và tinh thần vui vẻ. Là một chuyên gia tim mạch, ông cũng nhìn nhận đây là môn thể thao có thể điều chỉnh mức vận động, không nhất thiết phải gắng sức quá mức như một số môn có cường độ cao.

Tay vợt Chu Hoàng Vân (trái) vẫn luôn trọn đam mê với bóng bàn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bên cạnh niềm vui được lần đầu góp mặt, ông cũng có một đề xuất đáng chú ý với Ban tổ chức là có thể nghiên cứu bổ sung một nhóm tuổi thi đấu đôi, chẳng hạn trên 66 tuổi. Theo ông, tuổi càng cao, việc duy trì thi đấu đôi càng phù hợp với thể trạng của nhiều người chơi phong trào. Một nội dung như vậy có thể mở rộng cơ hội tham gia, giúp các tay vợt cao tuổi tiếp tục gắn bó với sân đấu lâu dài hơn.

Từ cậu bé ở Nam Định say mê bóng bàn đến người thầy thuốc từng giữ nhiều trọng trách chuyên môn, rồi ở tuổi 77 vẫn đều đặn góp mặt tại các giải phong trào, hành trình của bác sĩ Chu Hoàng Vân có một điểm xuyên suốt: niềm đam mê bóng bàn chưa từng đứt đoạn. Lần đầu dự Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, vì thế không đơn thuần là thêm một giải đấu trong lịch thi đấu của ông. Ông cho rằng, đó còn là dịp để ông tiếp tục sống với đam mê, gặp gỡ những người cùng sở thích và lan tỏa thông điệp rằng thể thao không có giới hạn tuổi tác, miễn là mỗi người biết lựa chọn cách vận động phù hợp với mình.