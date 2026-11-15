Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm 2026: Khi giải đấu trở lại 'địa chỉ vàng' của bóng bàn Thủ đô

Nơi lưu giữ ký ức một thời

Quang cảnh một buổi thi đấu tại Giải bóng bàn Báo Hànộimới mở rộng năm 2024 tại Nhà thi đấu Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quang.

Với nhiều thế hệ người hâm mộ bóng bàn Hà Nội, Nhà thi đấu Hà Nội ở phố Trịnh Hoài Đức không đơn thuần là một địa điểm tổ chức thi đấu. Nơi đây đã chứng kiến những trận so tài đáng nhớ, những cuộc hội ngộ của các thế hệ vận động viên và cả sự trưởng thành của phong trào bóng bàn Thủ đô. Không ít người đã xem nơi đây là “địa chỉ vàng” của bóng bàn Hà Nội.

Theo ký ức của các huấn luyện viên thể thao Hà Nội, Nhà thi đấu Hà Nội được đưa vào sử dụng từ những năm đầu thập niên 1980. Từ khi ra đời, công trình đã trở thành địa điểm tổ chức nhiều hoạt động thể thao, trong đó có bóng chuyền, cầu lông và đặc biệt là bóng bàn. Riêng với môn bóng bàn, không gian vừa phải, khán đài không quá rộng tạo nên lợi thế rõ rệt. Ngay cả khán giả ngồi ở vị trí xa nhất vẫn có thể theo dõi khá rõ những pha bóng trên bàn đấu.

Đó là điều rất quan trọng với một môn thể thao đòi hỏi người xem phải quan sát nhanh những đường bóng có tốc độ cao, những pha giật, cắt, đẩy và đôi công liên tiếp. Không gian gần gũi cũng giúp tiếng cổ vũ, sự hồi hộp và cảm xúc của khán giả truyền tới vận động viên rõ nét hơn. Bởi vậy, so với nhiều nhà thi đấu khác trong khu vực nội thành, Nhà thi đấu Hà Nội vẫn được xem là địa điểm phù hợp để tổ chức các giải bóng bàn.

Đông đảo khán giả theo dõi thi đấu tại một kỳ giải bóng bàn Báo Hànộimới mở rộng ở Nhà thi đấu Hà Nội. Ảnh: Hải Vinh.

Những tên tuổi từng làm nên dấu ấn cho bóng bàn Hà Nội như Ngô Thu Thủy, Trần Tuấn Quỳnh... đều có những kỷ niệm riêng tại đây. Với họ, Nhà thi đấu Hà Nội không chỉ là nơi diễn ra các kỳ thi đấu mà còn là không gian gắn bó, gặp gỡ người hâm mộ. Khán giả cũng có lý do để yêu mến địa điểm này. Ông Phạm Văn Lễ, một người hâm mộ ở phường Tây Hồ, cho biết ông thường đến xem bóng bàn tại đây bởi không gian nhà thi đấu phù hợp để theo dõi, cổ vũ, trong khi vị trí địa lý thuận tiện cho việc đi lại từ nhiều khu vực của thành phố.

Đồng hành với giải đấu bóng bàn uy tín của Thủ đô

Nhà thi đấu Hà Nội là điểm hẹn của nhiều tay vợt. Ảnh: Nguyễn Quang.

Từ sau khi ra đời, nhiều giải bóng bàn quốc gia, quốc tế cũng như của thành phố Hà Nội đều được tổ chức ở Nhà thi đấu Hà Nội khiến nơi này thực sự là điểm hẹn của người hâm mộ bóng bàn Thủ đô.

Tiếp nối tinh thần ấy, ngày 13-9-2012, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội tranh Cúp Báo Hànộimới mở rộng lần thứ nhất chính thức khai mạc. Đây là sân chơi được Báo Hànộimới đề xuất phối hợp với ngành Thể thao Hà Nội tổ chức, nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu, thi đấu ngày càng lớn của cộng đồng bóng bàn phong trào Thủ đô. Từ mùa giải 2013, Liên đoàn Bóng bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tham gia đồng hành, góp phần củng cố nền tảng chuyên môn và tổ chức.

Ngay lần đầu tiên, giải đã thu hút 200 vận động viên thuộc 40 đơn vị, tranh tài ở tám nội dung đơn, đôi và đồng đội. Thành phần tham dự đa dạng, từ các tay vợt phong trào, người chơi không chuyên đến những vận động viên từng thi đấu chuyên nghiệp và các cựu vận động viên. Dù mang tính chất phong trào, chất lượng chuyên môn của giải vẫn được đánh giá cao. Đặc biệt, ngày thi đấu cuối cùng 16-9-2012, hơn 1.000 khán giả đến theo dõi các trận chung kết. Nhà thi đấu gần như kín chỗ, khu vực để xe cũng không còn đáp ứng đủ nhu cầu. Sức hút ấy cho thấy giải đã chạm đúng mong muốn của đông đảo người yêu bóng bàn Hà Nội.

Sức hút của giải bóng bàn tranh Cúp báo Hànộimới mở rộng khi giải diễn ra ở Nhà thi đấu Hà Nội. Ảnh: Hải Vinh.

Qua nhiều mùa tổ chức, Nhà thi đấu Hà Nội tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của ban tổ chức. Không ít thành viên tổ chức giải cũng từng là vận động viên hoặc khán giả gắn bó với địa điểm này, hiểu rõ lợi thế về không gian và khả năng kết nối với người xem. Chỉ khi có những lý do khách quan như sửa chữa hoặc điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, giải mới phải chuyển sang địa điểm khác.

Sau một mùa giải phải chuyển tới địa điểm khác vì lý do khách quan, mùa giải 2026 đánh dấu sự trở lại của giải đấu tại Nhà thi đấu Hà Nội, với tên gọi Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Từ ngày 26 đến 29-11, nơi từng chứng kiến nhiều cuộc so tài bóng bàn đáng nhớ của cả nước cũng như Hà Nội sẽ tiếp tục đón các vận động viên và người hâm mộ bóng bàn.

Ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng Ban quản lý Cơ sở tập luyện và Thi đấu thể dục thể thao số 2 (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội), đơn vị đang quản lý Nhà thi đấu Hà Nội, cho biết đơn vị luôn tạo điều kiện để giải diễn ra thuận lợi. Đến lúc này, các hạng mục phục vụ thi đấu như âm thanh, ánh sáng, hệ thống điều hòa, ghế ngồi... đều được chuẩn bị, bảo đảm yêu cầu tổ chức.

Sự trở lại của giải đấu tại nhà thi đấu trên phố Trịnh Hoài Đức sau một mùa giải phải chuyển tới địa điểm khác vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn việc lựa chọn một địa điểm thi đấu quen thuộc. Đó còn là cuộc trở về với không gian đã lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ vận động viên, người hâm mộ, để từ đó kết nối các thế hệ người chơi bóng bàn bằng niềm đam mê chung.