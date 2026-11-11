Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm 2026: Hứa hẹn tăng sức cạnh tranh từ hiệu ứng giải Cây vợt vàng

Từ giải Cây vợt vàng đến cuộc hội ngộ tại Hà Nội

Trao giải nội dung đơn nam tại Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần thứ 34 năm 2026. Ảnh: Liên đoàn bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần thứ 34 năm 2026 vừa khép lại tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (thành phố Hồ Chí Minh) vào cuối tuần qua với những kết quả đáng chú ý của các tay vợt Việt Nam. Trong đó, đội Quân đội giành Huy chương bạc (HCB) nội dung đồng đội nam; hai tay vợt Nguyễn Duy Phong (Hải Phòng) và Đỗ Mạnh Lương (Hà Nội) cùng giành Huy chương đồng (HCĐ) nội dung đơn nam. Đây là những gương mặt sẽ tiếp tục xuất hiện tại Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm 2026, trong màu áo các câu lạc bộ khác nhau.

Tay vợt Nguyễn Đăng Hiệp thi đấu tại Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng năm 2026. Ảnh: Liên đoàn bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ở nội dung đồng đội nam giải Cây vợt vàng, đội Công an nhân dân T&T giành chức vô địch, đội Quân đội xếp thứ hai. Trong thành phần đội Quân đội có Nguyễn Đăng Hiệp - tay vợt sẽ tham dự Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm nay trong màu áo Câu lạc bộ Văn phòng luật sư Hưng Giang. Việc vừa trải qua những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao ở một giải quốc tế sẽ là hành trang đáng chú ý để Nguyễn Đăng Hiệp bước vào cuộc tranh tài tại Hà Nội.

Tay vợt Nguyễn Duy Phong thi đấu tại Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng năm 2026. Ảnh: Liên đoàn bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Duy Phong thi đấu trong màu áo Hải Phòng, còn Đỗ Mạnh Lương khoác áo Hà Nội. Cả hai đều tiến vào bán kết và cùng giành HCĐ. Tại giải đấu sắp tới, Duy Phong sẽ thi đấu cho Câu lạc bộ Thái Hà, trong khi Mạnh Lương đại diện Câu lạc bộ VietEd ở nội dung đồng đội nam nâng cao. Sự hiện diện của hai tay vợt trẻ này càng làm tăng sự chờ đợi đối với những cuộc đối đầu ở nội dung đồng đội nam nâng cao.

Chờ đợi những cuộc cạnh tranh chất lượng

Tay vợt Đỗ Mạnh Lương thi đấu tại Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng năm 2026. Ảnh: Liên đoàn bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Cây vợt vàng 2026, Nguyễn Duy Phong và Đỗ Mạnh Lương đã có hành trình đáng ghi nhận khi vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt ở vòng bán kết đơn nam. Duy Phong gây ấn tượng với lối đánh tốc độ, thiên về sức mạnh, đặc biệt ở những quả giật thuận tay và trái tay. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, những pha tấn công liên tiếp cùng bản lĩnh trong thời điểm quyết định giúp tay vợt này tạo nên nhiều trận đấu giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Đỗ Mạnh Lương cùng các đồng đội tại đội Hà Nội phải tham dự giải bằng nguồn kinh phí từ xã hội hóa và cá nhân. Việc tự vận động để tham dự giải đã mang lại những trải nghiệm quý giá cho tay vợt này. Ở bán kết, Mạnh Lương phải dừng bước trước tay vợt Lào gốc Thụy Điển Johan Hagberg (sau đó vô địch nội dung này) với tỷ số 2-4. Dù không thể tiến vào trận chung kết, việc giành HCĐ ở một giải đấu có sự góp mặt của nhiều đối thủ quốc tế vẫn là kết quả tích cực, đồng thời cho thấy sự tiến bộ của tay vợt trẻ này.

Những thành tích tại giải Cây vợt vàng không chỉ có ý nghĩa với từng cá nhân mà còn góp phần tạo thêm sức hút cho Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 26 đến 29-11. Đặc biệt, nội dung đồng đội nam nâng cao của giải được chờ đợi sẽ có chất lượng chuyên môn cao hơn.

Với sự góp mặt của những tay vợt như Nguyễn Đăng Hiệp, Nguyễn Duy Phong và Đỗ Mạnh Lương cùng hàng loạt tay vợt hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, giải đấu không chỉ là dịp tranh tài giữa các câu lạc bộ mà còn là cơ hội để người hâm mộ tiếp tục theo dõi phong độ của những gương mặt vừa tạo dấu ấn tại giải Cây vợt vàng cũng như các sân chơi khác. Sức hấp dẫn của giải vì thế được kỳ vọng sẽ không chỉ đến từ số lượng vận động viên tham dự, mà còn từ chất lượng và tính cạnh tranh của từng trận đấu.

Đội nữ Hà Nội (áo đỏ) nhận Huy chương đồng nội dung đồng đội nữ tại Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần thứ 34 năm 2026. Ảnh: Liên đoàn bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần thứ 34 năm 2026 với các tay vợt trẻ, đội nữ Hà Nội chỉ đặt mục tiêu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi chuẩn bị vào giải, đội nữ Hà Nội bất ngờ có thêm tay vợt người Đài Loan (Trung Quốc) Wu I Chi. Do đội Đài Loan (Trung Quốc) không đủ vận động viên thi đấu nội dung đồng đội nên tay vợt này đã chủ động xin tham gia thi đấu cùng đội Hà Nội. Thực tế, Wu I Chi đóng vai trò chính trên hành trình tại nội dung đồng đội nữ của đội Hà Nội. Qua đó, góp công lớn giúp đội Hà Nội giành tấm Huy chương đồng được ví là “như mơ”. Đáng chú ý, trong đội hình của đội nữ Hà Nội, tay vợt Nguyễn Thị Huyền Trang cũng sẽ góp mặt ở Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm 2026 ở các nội dung đơn nữ và đôi nữ dưới 45 tuổi.