Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm 2026: Đội VietED với kỳ vọng tạo dấu ấn

Chú trọng sức trẻ

Tay vợt Đỗ Mạnh Lương sẽ thi đấu cho VietED tại Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội lần thứ XIII năm 2026. Ảnh: Bóng bàn Hà Nội.

Đội VietED vốn là gương mặt quen thuộc tại các kỳ giải bóng bàn Báo Hànộimới mở rộng trong những năm gần đây. Tại Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội lần thứ XIII năm 2026, VietED tham gia nhiều nội dung, từ nâng cao đến phong trào. Đáng chú ý, ở hai nội dung nâng cao, câu lạc bộ có sự góp mặt của những tay vợt hàng đầu, đồng thời trao cơ hội cho các gương mặt trẻ đang được đầu tư, như Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Hạnh Ngân, Lâm Thu Cúc và Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ở nội dung đồng đội nam nâng cao, VietED đăng ký đội hình gồm Nguyễn Anh Tú, Đỗ Mạnh Lương và Nguyễn Quang Hiền. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của tay vợt hàng đầu bóng bàn Việt Nam Nguyễn Anh Tú với sức trẻ của Đỗ Mạnh Lương (đồng đội tại đội Hà Nội của Nguyễn Anh Tú) và các đồng đội hứa hẹn tạo nên một đội hình có chiều sâu. Đây cũng là dịp để những tay vợt trẻ như Mạnh Lương được thi đấu, học hỏi trực tiếp từ các đàn anh trong môi trường cạnh tranh.

Ở các nội dung dành cho nữ, sự hiện diện của những gương mặt trẻ như Nguyễn Hạnh Ngân, Lâm Thu Cúc và Nguyễn Ngọc Kim Ngân tiếp tục cho thấy định hướng đầu tư của VietED. Đây đều là những tay vợt có thành tích và tiềm năng phát triển đáng chú ý. Tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia - Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026, trong màu áo đội Quân đội, Lâm Thu Cúc từng gây chú ý khi đánh bại hai tay vợt giàu thành tích là Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh của thành phố Hồ Chí Minh, cùng với tỷ số 3-0. Những chiến thắng này góp phần giúp đội Quân đội ngược dòng thắng đội Thành phố Hồ Chí Minh 3-1 ở bán kết nội dung đồng đội nữ.

Tay vợt Nguyễn Ngọc Kim Ngân sẽ thi đấu tại Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội lần thứ XIII năm 2026 trong màu áo VietED. Ảnh: Bảo Trung.

Trong khi đó, Nguyễn Hạnh Ngân và Nguyễn Ngọc Kim Ngân cũng có một năm thi đấu nổi bật ở hệ thống giải trẻ. Nguyễn Ngọc Kim Ngân - tay vợt người Hải Phòng trưởng thành từ phong trào bóng bàn tỉnh Hải Dương trước đây, đã có cú đúp Huy chương vàng lứa tuổi 16-17 tại Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026, ở nội dung đơn nữ và đôi. Trước đó, Nguyễn Ngọc Kim Ngân từng giành Huy chương đồng nội dung đôi nữ tại Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2025, khi đánh cặp cùng Bùi Ngọc Lan.

Trong khi đó, Nguyễn Hạnh Ngân đang được đầu tư để trở thành tay vợt chủ lực của đội bóng bàn nữ Hà Nội. Tại Giải các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026, Nguyễn Hạnh Ngân tạo dấu ấn khi vô địch đơn nữ và đôi nữ lứa tuổi 20-21.

Bên cạnh các nội dung nâng cao, VietED còn tham gia nội dung đồng đội nam phong trào với hai đội. Ở nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi, VietED có các tay vợt Nguyễn Hạnh Ngân và Nguyễn Ngọc Kim Ngân; nội dung đôi lãnh đạo có tay vợt Phạm Ngọc Hiếu đánh cặp cùng Nguyễn Minh Đức. Ngoài ra, tay vợt Phạm Ngọc Hiếu của đội còn đăng ký thi đấu nội dung đơn nam lãnh đạo. Việc góp mặt ở nhiều nhóm nội dung cho thấy VietED không chỉ chú trọng đội hình thành tích cao mà còn quan tâm đến hoạt động phong trào, giao lưu trong cộng đồng bóng bàn.

Thể hiện rõ định hướng đầu tư dài hạn

Ông Phạm Ngọc Hiệu sẽ thi đấu tại Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội lần thứ XIII năm 2026 cùng các tay vợt trẻ gồm Nguyễn Hạnh Ngân (trái) và Đỗ Mạnh Lương (trên). Ảnh: VIetED.

Trong ba năm qua, đặc biệt từ đầu năm 2026 đến nay, dấu ấn của VietED không chỉ nằm ở những giải đấu trong nước. Những năm qua, doanh nghiệp đã nhiều lần hỗ trợ các tay vợt Việt Nam tham dự các giải quốc tế, trong đó có hệ thống thi đấu chuyên nghiệp WTT của Liên đoàn Bóng bàn thế giới. Đáng chú ý, hoạt động tài trợ gần đây có xu hướng dành nhiều sự quan tâm hơn cho các vận động viên trẻ.

Gần đây nhất, tại giải WTT trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng bàn thế giới ở Thái Lan từ ngày 14 đến 18-9-2026, trong năm tay vợt Việt Nam góp mặt thì Đinh Anh Hoàng (Công an nhân dân T&T) và Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh) được VietED hỗ trợ toàn bộ kinh phí, trong khi ba tay vợt trẻ của Hà Nội là Nguyễn Thái Bảo, Đỗ Mạnh Lương và Nguyễn Hạnh Ngân nhận hỗ trợ một phần, kết hợp với đóng góp từ gia đình.

Trước đó, VietED cũng hỗ trợ nhiều tay vợt Hà Nội tham dự Giải các câu lạc bộ Đông Nam Á năm 2026 tại Indonesia, đồng thời từng tài trợ Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Khoa Diệu Khánh thi đấu các giải WTT tại Kazakhstan.

Theo ông Phạm Ngọc Hiếu, Giám đốc kinh doanh VietED, người có niềm đam mê với bóng bàn, doanh nghiệp luôn sẵn sàng đồng hành với những vận động viên có tài năng và khát vọng cống hiến cho thể thao Việt Nam. Việc hỗ trợ không chỉ nhằm giúp các tay vợt có thêm điều kiện thi đấu mà còn hướng tới tạo dựng môi trường để họ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và trưởng thành qua từng giải đấu.

Với VietED, đầu tư cho bóng bàn không dừng ở việc góp mặt tại một giải đấu hay hướng tới một vài tấm huy chương. Việc đưa những tay vợt trẻ như Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Hạnh Ngân, Lâm Thu Cúc, Nguyễn Ngọc Kim Ngân đến với các sân chơi trong nước và quốc tế cho thấy doanh nghiệp đang chú trọng hơn đến tương lai của lực lượng kế cận. Tại Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm 2026, thành tích thi đấu là mục tiêu quan trọng, nhưng cơ hội cọ xát, khẳng định bản thân và tiếp tục trưởng thành của các tay vợt trẻ cũng là dấu ấn mà VietED hướng tới. Qua đó, thể hiện rõ định hướng đồng hành lâu dài với bóng bàn Việt Nam của doanh nghiệp.