Buổi bốc thăm thi đấu Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm 2026 đã diễn ra vào sáng 21-11 tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội dưới sự điều hành của đại diện Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội cùng sự tham dự của đại diện các đội.

Đại diện Ban tổ chức và các đội tại lễ bốc thăm, sáng 21-11. Ảnh: Minh Quang.

Cho đến sáng 21-11, danh sách các đội tham dự giải đã chính thức chốt lại sau một số điều chỉnh và bổ sung. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của đội tuyển Lào tại giải đấu sau khi các thủ tục tham dự giải của đội hoàn tất trong ngày 20-11. Đây là lần đầu tiên giải đấu có sự tham dự của một đội tuyển nước ngoài, mang lại nét mới mẻ cho giải. Đội tuyển Lào dự giải với 3 tay vợt gồm: Anane Vongsa, Laokham Manichanh và Phongsavanh Sengmany. Cả 3 tay vợt này đều từng góp mặt) tại các giải đấu quốc tế thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) và hệ thống thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp thế giới - World Table Tennis (WTT) (World Table Tennis (WTT) — hệ thống thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp quốc tế).

Ban tổ chức và các đội rà soát danh sách các đội dự giải trước khi tổ chức bốc thăm. Ảnh: Minh Quang.

Trong đó, Anane Vongsa xếp hạng 1.053 thế giới tính đến ngày 16-11-2026. Tay vợt này từng tham dự SEA Games 33 năm 2025, WTT Feeder Vientiane 2026 và ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Tại ASIAD 20, Anane Vongsa thi đấu ở các nội dung đồng đội nam, đơn nam và đôi nam.

Laokham Manichanh, sinh năm 2006, xếp hạng 884 thế giới tính đến ngày 16-11-2026. Trong năm 2026, tay vợt này tham dự hai giải chuyên nghiệp tại Lào và Thái Lan, bên cạnh ASIAD 20. Trước đó, anh từng góp mặt tại WTT Feeder Bangkok 2026, WTT Feeder Vientiane 2025 và Giải vô địch bóng bàn châu Á năm 2023. Đáng chú ý, tại WTT Feeder Vientiane 2025, Laokham Manichanh để thua tay vợt Việt Nam Lê Đình Đức với tỷ số 2-3 trong một trận đấu giằng co.

Trong khi đó, Phongsavanh Sengmany là gương mặt trẻ nhất trong số ba tay vợt, sinh năm 2010. Vận động viên này từng tham dự nội dung U15 tại WTT Youth Contender Bangkok 2025. Sự góp mặt của ba tay vợt thuộc các thế hệ khác nhau cũng cho thấy bóng bàn Lào đang có lực lượng vận động viên tham gia thi đấu quốc tế ở nhiều độ tuổi.

Tiến hành bốc thăm thi đấu tại giải. Ảnh: Minh Quang.

Đồng thời, sự xuất hiện của các tay vợt Lào tại Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm 2026 cũng tăng số đội tham dự nội dung đồng đội nam nâng cao lên 13. Các đội được chia vào 4 bảng trong đó có 3 bảng 3 đội và một bảng 4 đội. Lá thăm đã đưa đội tuyển Lào vào bảng C với các đội Công an nhân dân T&T 1, Hải Phòng.

Trong khi đó, bảng A gồm: CLB Team Thiên Văn – Hải Phòng, CLB VietEd 2, CLB Sơn Tè Bóng bàn; bảng B: VietEd – Hoàng Tuấn, CLB Tuấn Nam Định, Công an nhân dân T&T 2; bảng D: CLB Minh Phúc – Nam Định, CLB Văn phòng luật sư Hưng Giang, CLB Thái Hà, CLB Pingpong Club Tây Hồ.

Ngoài nội dung đồng đội nam nâng cao, Ban tổ chức giải cũng hoàn thành bốc thăm 10 nội dung thi đấu còn lại của giải. Năm nay, khoảng 450 tay vợt đã đăng ký dự giải trong đó có các tay vợt đến từ nhiều tỉnh, thành khắp cả nước như Đà Nẵng, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Nghệ An...

Theo lịch thi đấu, Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-11 tại Nhà thi đấu Hà Nội (số 12 phố Trịnh Hoài Đức, Hà Nội).