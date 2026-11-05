Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm 2026: Chờ màn tỏa sáng của tay vợt trẻ hàng đầu Việt Nam

Từ nhà vô địch trẻ đến đối thủ đáng gờm của các tuyển thủ quốc gia

Tay vợt Nguyễn Duy Phong thi đấu. Ảnh: Quang Thái.

Trong khoảng một năm trở lại đây, tay vợt trưởng thành từ hệ thống đào tạo bóng bàn Hải Dương (nay là Hải Phòng) Nguyễn Duy Phong nổi lên như một hiện tượng đáng chú ý của bóng bàn Việt Nam. Không chỉ khẳng định năng lực ở các giải trẻ, tay vợt sinh năm 2009 còn liên tiếp tạo dấu ấn khi đối đầu với những vận động viên hàng đầu quốc gia. Đáng kể, Duy Phong đã hai lần đánh bại Đinh Anh Hoàng - đương kim vô địch đơn nam quốc gia - tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và Giải các đội mạnh toàn quốc năm 2026.

Tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44, trong trận bán kết đồng đội nam giữa Hải Phòng và Công an nhân dân, Duy Phong được giao nhiệm vụ đối đầu Đinh Anh Hoàng. Trước một đối thủ giàu kinh nghiệm, tay vợt trẻ thi đấu tự tin, chủ động tấn công và giành chiến thắng 3-0. Kết quả ấy góp phần quan trọng giúp đội tuyển nam Hải Phòng thắng chung cuộc 3-1, giành quyền vào chung kết, tạo nên cú sốc lớn nhất của giải.

Tay vợt Nguyễn Duy Phong có bước tiến lớn về chuyên môn trong thời gian qua. Ảnh: Làng Sét bóng bàn.

Ở Giải các đội mạnh toàn quốc năm 2026, Duy Phong tiếp tục gây ấn tượng khi tiếp tục vượt qua Đinh Anh Hoàng ở nội dung đồng đội nam. Không dừng lại ở đó, tay vợt trẻ còn có màn so tài giàu cảm xúc với Lê Đình Đức - một tuyển thủ quốc gia khác và chỉ chịu thua 2-3. Những diễn biến ấy cho thấy khoảng cách giữa tay vợt trẻ với các đàn anh hàng đầu đang được thu hẹp đáng kể.

Trước đó, dấu ấn của Duy Phong còn được khẳng định trên đấu trường khu vực. Tại Giải vô địch trẻ Đông Nam Á năm 2024 tổ chức ở Malaysia, tay vợt Việt Nam giành Huy chương vàng đơn nam lứa tuổi U19 sau khi đánh bại Nicholas Tan của Singapore, vận động viên đang xếp hạng 194 thế giới ở lứa tuổi U19 khi ấy. Đáng chú ý, ở bán kết, Duy Phong cũng vượt qua một tay vợt mạnh khác của Singapore là Yang Ze Yi.

Theo đánh giá của trong tài bóng bàn quốc tế Nguyễn Tiến Hùng, người từng theo sát bước tiến của các tay vợt Việt Nam trong nhiều năm qua, Duy Phong đang sở hữu nền tảng kỹ thuật hiện đại, tốc độ và khả năng tấn công đa dạng. Các quả giật trái, giật phải, những pha xử lý gần bàn cùng sự điềm tĩnh trong thi đấu giúp tay vợt trẻ có thể tạo ra thế trận sòng phẳng trước những đối thủ giàu kinh nghiệm. Với phong độ hiện tại, Duy Phong được xem là tay vợt nam trẻ số 1 Việt Nam, xứng đáng được kỳ vọng ở những sân chơi lớn hơn. Ngay ở Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 (diễn ra từ ngày 8-11 đến 15-11), việc Duy Phong không có tên trong danh sách đội tuyển tham dự giải cũng tạo ra nhiều tiếc nuối trong giới chuyên môn.

Hành trình trưởng thành từ giải bóng bàn danh giá của Thủ đô

Tay vợt Nguyễn Duy Phong thi đấu tại Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ XI năm 2024. Ảnh: Quang Thái.

Với khán giả Thủ đô, Nguyễn Duy Phong không phải gương mặt xa lạ. Năm 2024, tại Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ XI, tay vợt này đã tạo dấu ấn khi giành chức vô địch đơn nam nâng cao trong màu áo CLB Thái Hà. Trong trận chung kết, Duy Phong vượt qua Nguyễn Đức Tuân - nhà vô địch SEA Games 31, á quân Giải vô địch quốc gia năm 2024 - với tỷ số 3-0.

Đến mùa giải năm 2025, Duy Phong tiếp tục góp mặt tại giải trong màu áo CLB Team SBTC ở nội dung đồng đội nam nâng cao và cùng đội giành ngôi á quân.

Năm 2026, Duy Phong trở lại giải trong màu áo Thái Hà, tiếp tục tranh tài ở nội dung đồng đội nam nâng cao. Nhưng lần này, sự chờ đợi dành cho tay vợt trẻ đã khác. Không còn chỉ là một tài năng triển vọng từng giành chức vô địch, Duy Phong bước vào giải với vị thế của người vừa tạo tiếng vang ở các giải đấu quốc gia, khu vực và có những chiến thắng đáng chú ý trước các tuyển thủ hàng đầu.

Tay vợt Nguyễn Duy Phong (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng đội ở CLB Team SBTC nhận Huy chương bạc tại Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới năm 2025. Ảnh: Quang Thái.

Sự hiện diện của Duy Phong cũng cho thấy giá trị riêng của Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới, từ năm 2026 đổi tên thành Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Với một vận động viên trẻ, đây không đơn thuần là nơi tranh chấp huy chương mà còn là cơ hội được thi đấu trước đông đảo khán giả, giao lưu với nhiều đối thủ thuộc các câu lạc bộ, đơn vị khác nhau. Những trận đấu có tính cạnh tranh cao giúp vận động viên tích lũy kinh nghiệm, rèn bản lĩnh và làm quen với áp lực thi đấu - những yếu tố không thể thiếu trên hành trình phát triển chuyên môn.

Từ góc độ người hâm mộ, giải đấu cũng tạo cơ hội để khán giả Thủ đô theo dõi trực tiếp những gương mặt đang làm nên diện mạo mới của bóng bàn Việt Nam. Duy Phong là một trường hợp tiêu biểu tại giải khi trưởng thành qua từng mùa giải, từ một nhà vô địch trẻ đến tay vợt đủ sức thách thức những đối thủ hàng đầu. Điều đó góp phần làm nên sức hút của giải, đồng thời tạo thêm động lực để các vận động viên trẻ gắn bó với sân chơi này.

Giải năm 2026 vì thế có thêm một điểm nhấn đáng chờ đợi. Ở đó, người hâm mộ không chỉ chờ xem CLB Thái Hà tiến sâu đến đâu ở nội dung đồng đội nam nâng cao, mà còn muốn chứng kiến Duy Phong thể hiện phong độ và bản lĩnh sau một năm thi đấu nổi bật. Và dù kết quả cuối cùng ra sao, hành trình gắn bó với Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cũng là minh chứng sinh động cho ý nghĩa của một sân chơi biết giàu uy tín, có khả năng kết nối những tài năng bóng bàn với người hâm mộ Thủ đô.