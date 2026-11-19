Hành trình khẳng định dấu ấn

Đội CLB Làng Sét dự Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng Cúp Báo Hànộimới năm 2017 với đội hình gồm ba bố con là ông Nguyễn Quý Tùng (giữa) và các con Nguyễn Tùng Lâm (trái), Nguyễn Anh Tú (phải). Ảnh: Quang Hòa.

Địa điểm quen thuộc của bóng bàn Thủ đô - Nhà thi đấu Hà Nội, gợi lại hành trình dài gắn bó với các giải đấu phong trào ở Hà Nội của hai tay vợt sinh ra ở làng Sét thuộc huyện Thanh Trì trước đây là Nguyễn Tùng Lâm và Nguyễn Anh Tú. Cả hai từng nhiều lần tham gia Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới từ những mùa giải đầu. Đến mùa giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026, hai anh em đăng ký góp mặt trong đội hình CLB Pingpong Club Tây Hồ, cùng Nguyễn Long Vũ và Hà Mạnh Cường tranh tài ở nội dung đồng đội nam nâng cao.

Hành trình của Nguyễn Tùng Lâm bắt đầu từ khá sớm. Khi mới 7-8 tuổi, anh được ông ngoại chỉ dạy những đường bóng cơ bản, rồi theo ông đến xem tập luyện, thi đấu tại các câu lạc bộ gần nhà. Tình yêu với bóng bàn cứ thế lớn dần. Năm 2012, khi đang là sinh viên, trong một lần tình cờ cùng bạn đến xem Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng Cúp Báo Hànộimới tại Nhà thi đấu Hà Nội, Tùng Lâm có thêm sự gắn bó với sân chơi này. Một năm sau, anh đăng ký tham gia với mong muốn được giao lưu, học hỏi và cọ xát cùng các tay vợt khác. Từ đó, những giải đấu bóng bàn ở Hà Nội trở thành một phần quen thuộc trong hành trình thể thao của anh.

Hai anh em Tùng Lâm (trái) và Anh Tú (phải) thường xuyên cùng nhau thi đấu tại các giải đấu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Không dừng lại ở việc chơi bóng theo sở thích, Tùng Lâm cùng người em trai Anh Tú từng bước tìm hiểu, học tập bài bản hơn về chuyên môn. Điểm đặc biệt làm nên dấu ấn của cả hai anh em là việc sử dụng mặt vợt gai, tạo ra lối đánh khó chịu, giàu tính biến hóa. Những đường bóng có quỹ đạo và độ xoáy khác thường khiến không ít đối thủ, kể cả các tay vợt có trình độ chuyên nghiệp, gặp khó khăn trong xử lý. Với người anh Tùng Lâm, biệt danh “Lâm Làng Sét” cũng được nhiều người trong cộng đồng bóng bàn phong trào biết đến.

Tay vợt Tùng Lâm thi đấu tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 năm 2026 (thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026). Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đằng sau hành trình của Tùng Lâm và người em trai Anh Tú còn có câu chuyện rất riêng về CLB Bóng bàn Làng Sét, từng tham gia nhiều giải đấu bóng bàn ở Thủ đô, trong đó có Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới. Đây là câu lạc bộ đặc biệt bởi các thành viên đều thuộc một gia đình gồm ông Nguyễn Quý Tùng cùng hai người con trai Nguyễn Tùng Lâm và Nguyễn Anh Tú. Không có đội hình đông đảo, không đặt nặng thành tích, ba bố con cùng tập luyện, thi đấu và chia sẻ niềm vui với trái bóng nhỏ. Họ từng sát cánh ở nhiều giải đấu, mang theo tinh thần của một câu lạc bộ gia đình, nơi mỗi thành viên vừa là đồng đội, vừa là người thân luôn động viên nhau.

Tình yêu bóng bàn nhân lên qua năm tháng

Tay vợt Anh Tú tranh tài tại một giải đấu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Không chỉ tích lũy kinh nghiệm trên sân đấu, Tùng Lâm và người em trai Anh Tú còn chú trọng nâng cao kiến thức chuyên môn. Cả hai đều hoàn thành các chương trình đào tạo nghiệp vụ huấn luyện viên bóng bàn, tham gia những khóa học kỹ thuật dành cho huấn luyện viên và trại huấn luyện vận động viên trẻ. Đặc biệt, năm 2025, hai anh em nhận chứng chỉ ITTF - PTT Level 1 Coaching do Liên đoàn Bóng bàn thế giới chứng nhận. Đây là dấu mốc cho thấy họ không chỉ muốn chơi bóng tốt hơn mà còn hướng tới việc học hỏi, chia sẻ kiến thức và đóng góp cho sự phát triển của môn thể thao này.

Bên cạnh các giải phong trào, Tùng Lâm và Anh Tú còn cùng tham gia nhiều giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia. Năm 2026, cả hai góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong màu áo đoàn Cà Mau, đồng thời tham dự Giải các đội mạnh toàn quốc. Việc được thi đấu trong những sân chơi có tính cạnh tranh cao giúp hai anh em tích lũy thêm kinh nghiệm, kiểm nghiệm khả năng và tiếp tục hoàn thiện lối chơi.

Tay vọt Tùng Lâm còn có đam mê ghi hình lại các trận đấu rồi phát trên kênh YouTube mang tên “Lâm Làng Sét”. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ở Tùng Lâm, tình yêu bóng bàn còn được thể hiện qua hoạt động ghi hình, chia sẻ các trận đấu trên kênh YouTube mang tên “Lâm Làng Sét”. Những video về kỹ thuật, các pha bóng hay và diễn biến thi đấu nhận được sự quan tâm của cộng đồng, có clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Với Lâm, đây không chỉ là sở thích cá nhân mà còn là cách để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, chia sẻ kinh nghiệm và đưa bóng bàn đến gần hơn với nhiều người. Tại giải năm nay, anh sẽ tiếp tục ghi hình, cập nhật các trận đấu trên kênh của mình, góp thêm một cách lan tỏa không khí của sân chơi.

Dù năm nay Tùng Lâm và Anh Tú thi đấu trong màu áo Pingpong Club Tây Hồ, tinh thần của CLB Bóng bàn Làng Sét vẫn hiện diện trong cách họ đến với giải, trong đó không đặt nặng thắng - thua, mà coi trọng cơ hội được chơi bóng, giao lưu và học hỏi.

Từ lần đầu tham dự Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới vào năm 2013 đến các giải đấu cấp quốc gia, từ vai trò vận động viên đến việc học tập để trở thành huấn luyện viên, hai anh em vẫn đang tìm cách đi xa hơn cùng niềm đam mê của mình. Đến nay, khi nhiều tay vợt bóng bàn tìm đến pickleball, coi đây là nơi tăng thu nhập thì Tùng Lâm và Anh Tú vẫn kiên trì với bóng bàn.