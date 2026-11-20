Đến ngày 19-11, danh sách đăng ký Giải bóng bàn Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026 đã chốt lại.

Nhà tân vô địch đơn nam Giải bóng bàn Đông Nam Á 2026 Nguyễn Anh Tú sự dự giải. Ảnh: VTTF.

Theo danh sách đăng ký, giải năm nay có 11 nội dung thi đấu, gồm 2 nội dung đồng đội nam nâng cao và đồng đội nam phong trào cùng 9 nội dung đơn, đôi dành cho các nhóm tuổi, đối tượng khác nhau. Riêng hai nội dung đồng đội nam nâng cao và đồng đội nam phong trào có tổng cộng 60 đội đăng ký, trong đó bảng nâng cao có 12 đội, bảng phong trào có 48 đội. Đây là một trong những điểm cho thấy sức lan tỏa của giải đấu đối với cộng đồng bóng bàn.

Ở các nội dung cá nhân và đôi, đôi nam nữ dưới 45 tuổi là nội dung có số lượng đăng ký đông nhất với 54 cặp. Tiếp đó là đơn nữ dưới 45 tuổi với 45 vận động viên; đôi nam lãnh đạo và đôi nam trên 45 tuổi cùng có 28 cặp. Các nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi có 28 cặp, đôi nam nữ trên 45 tuổi có 25 cặp, đơn nam lãnh đạo có 22 vận động viên, đơn nữ trên 45 tuổi có 20 vận động viên và đôi nam trên 60 tuổi có 13 cặp. Sự đa dạng về nhóm tuổi, đối tượng thi đấu tạo điều kiện để nhiều người chơi ở các trình độ khác nhau cùng tham gia.

Đáng chú ý nhất về chuyên môn là bảng đồng đội nam nâng cao với sự góp mặt của 12 đội. Trong danh sách đăng ký có nhiều gương mặt quen thuộc của bóng bàn phong trào và thi đấu đỉnh cao như nhà tân vô địch đơn nam Đông Nam Á 2026 Nguyễn Anh Tú (VietEd), Nguyễn Duy Phong (CLB Thái Hà), Nguyễn Đăng Hiệp, Tô Đức Hoàng (Văn phòng Luật sư Hưng Giang), Bùi Hữu Huy (Hải Phòng), Vũ Mạnh Huy, Tạ Hồng Khánh, Nguyễn Thành Luân (Team Thiên Văn - Hải Phòng).

Đặc biệt, đội CLB Minh Phúc - Nam Định đăng ký những cái tên đáng chú ý như Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh và Lê Đình Đức. Đây là những gương mặt giàu kinh nghiệm và thành tích ở các giải quốc tế, quốc gia, góp phần nâng chất lượng chuyên môn của bảng đấu.

Tay vợt Tùng Lâm sẽ thi đấu cho đội Pingpong Club Tây Hồ tại giải. Ảnh: VTTF.

Ở bảng đồng đội nam phong trào, 48 đội đăng ký cho thấy sức hút rộng khắp của sân chơi. Nhiều câu lạc bộ, trung tâm bóng bàn, đội tuyển trẻ và đơn vị từ Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Hải Dương, Nam Định, Thái Nguyên cùng tham gia. Đáng chú ý có các đội Công an nhân dân - T&T, Quân đội, Đội tuyển trẻ Hà Nội, Trung tâm bóng bàn Danh Phong, Sao Biển Hải Dương và Thăng Long Ciputra...

Với số lượng đội và vận động viên đăng ký đông đảo, trải rộng ở nhiều nhóm tuổi, trình độ, Giải bóng bàn Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026 tiếp tục thể hiện vai trò là sân chơi kết nối cộng đồng bóng bàn. Bên cạnh tính cạnh tranh ở những bảng đấu nâng cao, giải còn tạo cơ hội để các tay vợt phong trào giao lưu, học hỏi, qua đó góp phần duy trì và phát triển phong trào bóng bàn tại Thủ đô và nhiều địa phương.

Giải bóng bàn Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29-11 tại Nhà thi đấu Hà Nội, số 12 phố Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Giải đấu do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội tổ chức.