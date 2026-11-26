Các trận tranh tài nội dung đồng đội nam nâng cao diễn ra kịch tính. Ảnh: Ngân Hà

Tâm điểm trong buổi chiều là cuộc đối đầu ở nội dung đồng đội nam nâng cao giữa CLB Vieted Hoàng Tuấn và CLB CAND T&T 2. CLB Vieted Hoàng Tuấn sở hữu đội hình chất lượng với các vận động viên Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Mạnh Lương và Vũ Quang Hiền. Cả ba đều là những tay vợt có trình độ chuyên môn cao. Trong đó, Nguyễn Anh Tú vừa giành Huy chương vàng nội dung đơn nam tại Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á; Nguyễn Mạnh Lương là vận động viên trẻ triển vọng của Hà Nội; còn Vũ Quang Hiền (Hải Dương cũ) từng giành chức vô địch đơn nam Giải bóng bàn vô địch quốc gia.

Ở trận đấu đầu tiên, Nguyễn Anh Tú vượt qua Nguyễn Tuấn Anh (CLB CAND T&T 2) với tỷ số 3-0. Tiếp đó, Nguyễn Mạnh Lương tiếp tục mang về chiến thắng 3-0 trước Bảo An. Ở trận thứ ba, Vũ Quang Hiền khép lại cuộc đối đầu bằng chiến thắng 3-1 trước tay vợt Bảo. Chung cuộc, CLB Vieted Hoàng Tuấn giành chiến thắng 3-0 trước CLB CAND T&T 2.

Các vận động viên đội Quân đội 2 chiếm ưu thế trong trận đấu đồng đội nam phong trào. Ảnh: Ngân Hà

Ở nội dung đồng đội nam phong trào, cuộc so tài giữa Đội Quân đội 2 và CLB CAND T&T 4 cũng diễn ra với ưu thế nghiêng về đội Quân đội. Ở trận mở màn, đôi Trung - Quân (Quân đội 2) giành chiến thắng 3-0 trước đôi Bảo - Phát (CLB CAND T&T 4). Tiếp đó, Hoàng (Quân đội 2) vượt qua Lâm với tỷ số 3-1. Trong trận đấu thứ ba, Quân tiếp tục khẳng định ưu thế khi thắng Phát 3-0, với các ván đấu lần lượt là 11-4, 11-5 và 11-8. Chung cuộc, Đội Quân đội 2 thắng 3-0.

Tối 26-11, Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII - năm 2026 tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng bảng đồng đội nam phong trào và đồng đội nam nâng cao.

Kết quả thi đấu chiều 26-11:

Nội dung đồng đội nam nâng cao:

CLB Vieted Hoàng Tuấn thắng 3-0 CLB CAND T&T 2.

CLB Thái Hà thắng 3-0 CLB Tây Hồ.

CLB Hải Phòng (XYZ) thắng 3-0 Đội Lào (ABC).

CLB Văn phòng Luật sư Hương Giang thắng 3-0 CLB Minh Phúc Nam Định.

CLB Thiên Văn Hải Phòng thắng 3-0 CLB Vieted 2.

Nội dung đồng đội nam phong trào:

CLB Vieted 3 thắng 3-0 CLB Xala.

CLB KS TEAM 2 thắng 3-0 CLB Ba Đình.

CLB Shop Dũng Vân thắng 3-0 CLB TEAM CND-ABC.

CLB Trẻ Hà Nội thắng 3-0 CLB Gold Mark City.

CLB Thăng Long Ciputra 1 thắng 3-0 Trung tâm Bóng bàn Danh Phong 2.

Đội Quân đội 2 thắng 3-0 CLB CAND T&T 4.

CLB New Bie Team thắng 3-1 CLB Thúy Lĩnh.

CLB SB Hải Dương thắng 3-1 CLB BĐS Bảo Việt.

CLB Hải Phòng (ABC) thắng 3-1 CLB Lê Văn Lương.

CLB Team Monaco thắng 3-1 CLB Long PTP.