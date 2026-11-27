Trận bán kết nội dung đồng đội nam nâng cao giữa CLB Thái Hà ABC và CLB Sơn Tè XYZ diễn ra kịch tính. Ảnh: Quang Thái

Điểm nhấn của buổi thi đấu là trận bán kết nội dung đồng đội nam nâng cao giữa CLB Thái Hà ABC và CLB Sơn Tè XYZ. Hai đội thi đấu ngang sức, khiến các trận đấu diễn ra căng thẳng, kịch tính, so kè từng điểm số.

Ở trận đấu đầu tiên, Nguyễn Duy Phong, tay vợt chủ lực của CLB Thái Hà ABC, dễ dàng vượt qua Nguyễn Hoàng Lâm (CLB Sơn Tè XYZ) với tỷ số 3-0. Ở trận tiếp theo, Trần Mạnh Cường (CLB Thái Hà ABC) thua 1-3 trước Phạm Thanh Sơn (CLB Sơn Tè XYZ). Đến trận đấu thứ ba, Xuân Trường (CLB Thái Hà ABC) thắng Xuân Phúc (CLB Sơn Tè XYZ) với tỷ số 3-1. Trong trận thứ tư, Phạm Thanh Sơn thắng Nguyễn Duy Phong với tỷ số 3-2. Ở trận đấu quyết định, Trần Mạnh Cường (CLB Thái Hà ABC) thắng Nguyễn Hoàng Lâm (CLB Sơn Tè XYZ) với tỷ số 3-1, qua đó giúp CLB Thái Hà ABC giành chiến thắng chung cuộc 3-2 và vào chung kết.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú thể hiện đẳng cấp khi cùng đồng đội CLB Vieted vào chung kết gặp CLB Thái Hà. Ảnh: Quang Thái

CLB Vieted giành quyền vào đánh trận chung kết nội dung đồng đội nam nâng cao. Ảnh: Quang Thái

Trong 5 trận đấu, đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa hai tay vợt chủ lực Nguyễn Duy Phong và Phạm Thanh Sơn. Ván 1, Phạm Thanh Sơn thắng 11-9. Sang ván 2, Duy Phong lật ngược tình thế, thắng 11-7. Ở ván 3, Duy Phong tiếp tục chiếm ưu thế với chiến thắng 11-6. Tuy nhiên, Thanh Sơn đã vùng lên thắng 13-11 ở ván 4. Trong ván đấu quyết định, Thanh Sơn tiếp tục giành chiến thắng sít sao 13-11, hoàn tất màn ngược dòng đầy kịch tính trước Duy Phong.

Các trận đơn nữ dưới 45 tuổi diễn ra sôi động. Ảnh: Quang Thái

Nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi cũng diễn ra sôi động với sự góp mặt của nhiều vận động viên triển vọng đến từ các đội Hà Nội, Quân Đội, CAND T&T, Hưng Yên… như Vũ Hoài Thanh, Lâm Thu Cúc (Quân Đội), Nguyễn Hạnh Ngân (Hà Nội), Hoàng Trà My (CAND T&T), Đỗ Lê Vân Chi (Lâm Đồng), Ngô Thị Bảo Ly (Hưng Yên)… Nhiều vận động viên từng tham dự các giải vô địch quốc gia, trong đó có những gương mặt thuộc đội tuyển nữ quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của nội dung này. Trong buổi thi đấu chiều 27-11, các vận động viên được đề cập đều vượt qua vòng bảng, giành quyền vào vòng tiếp theo.

Tay vợt Vũ Hoài Thanh của Quân đội thi đấu tại giải. Ảnh: Quang Thái

Tối 27-11, giải đấu tiếp tục diễn ra với các nội dung đồng đội nam phong trào và đơn nam lãnh đạo.

Kết quả thi đấu chiều 27-11:

Nội dung đồng đội nam nâng cao:

CLB Vieted Hoàng Tuấn thắng CLB Văn phòng Luật sư Hưng Giang với tỷ số 3-0.

CLB Thái Hà ABC thắng CLB Sơn Tè XYZ với tỷ số 3-2.

Nội dung đồng đội nam phong trào:

Đội Hải Phòng 2 thắng CLB Vieted 4 với tỷ số 3-0.

CLB Nam Thúy thắng CLB Long Pip với tỷ số 3-0.

CLB CAND T&T 2 thắng Quân Đội với tỷ số 3-2.

Nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi:

Hải Yến (Shop Dũng Vân) thắng Trương Minh Thư (CLB Cường Vũ Hải Phòng) với tỷ số 3-0.

Nguyễn Thị Phương Linh (NDT) thắng Vũ Hoàng Ánh (TTBB Danh Phong) với tỷ số 3-0.

Nguyễn Thị Huyền Trang (Hà Nội) thắng Nguyễn Thị Khánh Hòa (CLB Học viện Quân Y) với tỷ số 3-0.

Lâm Thu Cúc (Vieted) thắng Vũ Thanh Thảo (Hà Nội) với tỷ số 3-0.

Nguyễn Hạnh Ngân (Vieted) thắng Phan Thanh Trúc (Hà Nội) với tỷ số 3-0.

Hoàng Trà My (CAND T&T) thắng Trần Thanh Xuân (Quân Đội) với tỷ số 3-1.

Vũ Hoài Thanh (Quân Đội) thắng Luân Thùy Giang (CAND T&T) với tỷ số 3-0.

Đỗ Lê Vân Chi (Lâm Đồng) thắng Nguyễn Ngọc Vân (Hải Phòng) với tỷ số 3-0.

Trương Bảo Linh (CAND T&T) thắng Bảo Hân (Hà Nội) với tỷ số 3-0.

Ngô Thị Bảo Ly (Hưng Yên) thắng Nguyễn Kim Bảo An (Hà Nội) với tỷ số 3-1.

Hoàng Minh Thúy (VPLS Hưng Giang) thắng Vương Kim Thư (CAND T&T) với tỷ số 3-1.

Đinh Hoàng Ngân (CAND T&T) thắng Nguyễn Thị Tuyền (CLB Long Biên) với tỷ số 3-0.

Nguyễn Thị Mai Phương (Hải Phòng) thắng Trần Thị Hải Vân (Hà Nội) với tỷ số 3-0.

Bùi Vy An Nhiên (Hải Phòng) thắng Lê Hạnh Quyên (Tập đoàn Petro Việt Nam) với tỷ số 3-2.

Trần Thanh Xuân (Quân Đội) thắng Hà Lâm Thùy Linh (Hà Nội) với tỷ số 3-1.

Phạm Hà Phương Mai (CAND T&T) thắng Bùi Vy An Nhiên (Hải Phòng) với tỷ số 3-0.

Đỗ Lê Vân Chi (Lâm Đồng) thắng Nguyễn Hoàng Ngọc Hà (CAND T&T) với tỷ số 3-1.

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (CAND T&T) thắng Chu Ngọc Khánh (Ping Pong Club Tây Hồ) với tỷ số 3-2.

Nội dung đơn nữ trên 45 tuổi:

Nguyễn Thị Ánh Loan (TP Hồ Chí Minh) thắng Nguyễn Thị Thương (Table Tennis) với tỷ số 3-2.

Vũ Thị Thúy (Thái Nguyên) thắng Nguyễn Quỳnh Phương (Golden Palace) với tỷ số 3-0.

Nguyễn Thị Ánh Loan (TP Hồ Chí Minh) thắng Nguyễn Kim Chi (Golden Palace) với tỷ số 3-1.

Phạm Thu Hương (LĐBB Hà Nội) thắng Vũ Thị Thúy (Thái Nguyên) với tỷ số 3-0.