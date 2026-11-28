Tối 28/11, Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII - năm 2026 bước vào giai đoạn nước rút, với nhiều trận đấu tranh tài đầy hấp dẫn đến từ các vận động viên.

Đáng chú ý, màn tranh tài của các đôi nam trên 60 tuổi mang đến những trận đấu mãn nhãn, thu hút hàng trăm cổ động viên đến theo dõi tại Nhà thi đấu Hà Nội.

Ở loạt trận tứ kết, màn so tài giữa hai đội Long Biên và Vinaconex diễn ra vô cùng hấp dẫn với màn rượt đuổi tỉ số.

Những đường bóng quyết liệt, những pha xử lý đầy kinh nghiệm cho thấy sức hấp dẫn của các trận đấu có sự góp mặt của những tay vợt kỳ cựu.

Không chỉ là cuộc so tài về kỹ thuật, mỗi trận đấu còn là dịp để các lão tướng thể hiện bản lĩnh, sự kiên trì và tình yêu bền bỉ với môn bóng bàn.

Màn ăn mừng đầy nhiệt huyết của vận động viên Nguyễn Trí Dũng (70 tuổi) sau mỗi lần ghi điểm.

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của cặp đôi Phạm Ngọc Tuệ và Nguyễn Hồng Quân (Đội Vinaconex) sau chiến thắng đầy kịch tính trước đội Long Biên.

Dù đã bước qua thời kỳ sung sức nhất của tuổi trẻ, các vận động viên cao tuổi vẫn thi đấu với tinh thần không khoan nhượng, quyết tâm trong từng điểm số.

Đằng sau mỗi cú đánh là sự tích lũy của nhiều năm rèn luyện, kinh nghiệm và niềm đam mê được gìn giữ qua thời gian.

Mỗi trận đấu không chỉ mang đến những giây phút tranh tài sôi nổi mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về tinh thần rèn luyện thể thao, sống vui, sống khỏe ở mọi lứa tuổi.

Trên sân đấu, các lão tướng vẫn thể hiện sự nhanh nhẹn, quyết tâm và tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết.

Hàng trăm cổ động viên có mặt tại Nhà thi đấu Hà Nội vào tối 28/11 để theo dõi những màn so tài đầy hấp dẫn, chuyên môn cao đến từ các vận động viên.

Sau mỗi đường bóng luôn là những tràng pháo tay không ngớt để cổ vũ tinh thần thi đấu của các đội.

Khép lại những ngày tranh tài sôi nổi, ngày mai (29-11), giải đấu sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng. Những trận đấu cuối cùng hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc, đặc biệt là những lão tướng, tiếp tục cháy hết mình với niềm đam mê và tinh thần thể thao không tuổi.