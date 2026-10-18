Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội 2026: Hội tụ đỉnh cao và phong trào toàn quốc

Trước cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC tại vòng 4 LPBank V.League 2026/27, sân Hàng Đẫy, Hà Nội đã sớm nóng lên bởi sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Giữa sắc đỏ và sắc tím, những tiếng hô vang, niềm háo hức cùng kỳ vọng chiến thắng đã tạo nên bầu không khí đặc biệt của trận derby Thủ đô.