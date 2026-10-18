Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội 2026: Hội tụ đỉnh cao và phong trào toàn quốc
Từ ngày 26 đến ngày 29-11, Nhà thi đấu Hà Nội sẽ trở thành điểm hẹn của phong trào bóng bàn cả nước khi diễn ra các cuộc tranh tài tại Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII. Giải năm nay do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn thành phố Hà Nội tổ chức. Với cơ cấu giải thưởng 122 triệu đồng, giải đấu tiếp tục là sân chơi uy tín dành cho cả vận động viên chuyên nghiệp và phong trào.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giai-bong-ban-cup-bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-ha-noi-2026-hoi-tu-dinh-cao-va-phong-trao-toan-quoc-1761742.html