Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội 2026: Điểm nhấn từ nhà vô địch Đông Nam Á Nguyễn Anh Tú

Mười năm, hai lần chạm đỉnh Đông Nam Á

Tay vợt Nguyễn Anh Tú có giải đấu thành công. Ảnh: VTTF.

Tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026, tay vợt 34 tuổi Nguyễn Anh Tú (bộ môn bóng bàn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) đã có hành trình đáng nhớ khi cùng đồng đội giành Huy chương vàng (HCV) nội dung đồng đội nam, trước khi tiếp tục bước lên bục cao nhất ở nội dung đơn nam.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai tay vợt này giành cú đúp HCV đồng đội nam và đơn nam tại sân chơi khu vực, sau dấu mốc ở Giải vô địch Đông Nam Á năm 2016 ở Indonesia. Khi đó, Nguyễn Anh Tú cũng lên ngôi vô địch đơn nam và đồng đội nam cùng các tay vợt nổi tiếng khác như Đinh Quang Linh, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Nam Hải (nay là Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam). Sau giải đó, anh còn vào chung kết ở Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á năm 2024 và thất bại trước tay vợt Malaysia Choong Javen. Nhưng rồi tay vợt Hà Nội đã trở lại đỉnh cao ở kỳ giải năm nay.

Ở nội dung đơn nam Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026, Nguyễn Anh Tú cho thấy bản lĩnh và phong độ ổn định qua từng vòng đấu. Tại bán kết vào sáng 14-11, anh đối đầu Thitaphat Preechayan - tay vợt 16 tuổi người Thái Lan từng gây chú ý ở ASIAD 20 khi đánh bại tay vợt Lin Shidong (Trung Quốc), người từng đứng đầu bảng xếp hạng thế giới ở nội dung đồng đội nam. Đây không phải đối thủ xa lạ với Anh Tú, bởi tại SEA Games 33, tay vợt Việt Nam từng giành chiến thắng trước đối thủ này. Lần tái đấu ở giải Đông Nam Á, Anh Tú tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi thắng thuyết phục với tỷ số 4-0, qua đó giành quyền vào chung kết.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú thi đấu ở Giải vô địch Đông Nam Á năm 2026. Ảnh: VTTF.

Trận đấu cuối cùng mang đến thử thách lớn hơn. Đối đầu với tay vợt Singapore Nicholas Tan, Anh Tú phải trải qua cuộc so tài kéo dài 7 séc mới có thể giành chiến thắng. Tỷ số từng séc lần lượt là 12-10, 11-6, 6-11, 11-8, 8-11, 11-6 và 11-7. Diễn biến giằng co cho thấy đối thủ không dễ dàng chấp nhận thất bại, nhưng cũng là dịp để tay vợt Việt Nam thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Một trong những điểm tạo nên khác biệt trong lối chơi của Anh Tú là những cú đánh trái tay có chất lượng thuộc diện hàng đầu bóng bàn Việt Nam hiện nay. Đây từ lâu đã là thương hiệu chuyên môn của tay vợt này. Khả năng xử lý bóng nhanh, tạo lực và điều chỉnh hướng đánh bằng mặt trái giúp Anh Tú duy trì thế chủ động trong nhiều tình huống, đặc biệt khi trận đấu chuyển sang đôi công bằng những cú đánh trái tay ở tốc độ cao.

Trong trận chung kết, khi tay vợt Singapore bị cuốn vào những pha giằng co bằng các cú đánh trái tay, Anh Tú thường chiếm ưu thế nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ và độ ổn định. Không chỉ tạo áp lực bằng những pha tấn công quyết đoán, anh còn biết kiên nhẫn chờ thời cơ, hạn chế sai số và buộc đối thủ phạm sai sót. Đó là thứ vũ khí đã được tôi luyện qua nhiều năm thi đấu quốc tế, đặc biệt trong quá trình tập huấn dài ngày ở Trung Quốc với sự đầu tư của ngành Thể thao Hà Nội, góp phần giúp Anh Tú vượt qua trận chung kết đầy căng thẳng.

Bên cạnh hai HCV đơn nam của Anh Tú, đồng đội nam, đội tuyển Việt Nam còn giành Huy chương đồng đơn nữ của Mai Hoàng Mỹ Trang, Huy chương bạc đôi nam của Nguyễn Anh Tú – Đoàn Bá Tuấn Anh và Huy chương đồng đôi nữ của Trần Mai Ngọc – Hoàng Trà My. Những kết quả ấy cho thấy đóng góp của nhiều thế hệ vận động viên trong thành tích chung của đội tuyển.

Sức hút từ những cuộc đối đầu ở cấp câu lạc bộ

Huấn luyện viên Vũ Văn Trung chỉ đạo tay vợt Nguyễn Anh Tú ở Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: VTTF.

Sau dấu ấn tại đấu trường Đông Nam Á, Nguyễn Anh Tú sẽ tiếp tục góp mặt tại Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 26 đến 29-11 tại Nhà thi đấu Hà Nội. Anh đăng ký thi đấu trong màu áo Câu lạc bộ VietEd. Sự xuất hiện của nhà vô địch đơn nam Đông Nam Á là điểm nhấn đáng chú ý, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo thêm sự quan tâm của người hâm mộ đối với giải đấu.

Không chỉ có Anh Tú, nhiều tay vợt vừa góp công vào chức vô địch đồng đội nam Đông Nam Á cũng đã đăng ký tham dự. Đáng chú ý, bộ ba Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh và Lê Đình Đức sẽ khoác áo Câu lạc bộ Minh Phúc Nam Định. Đây cũng là đội đăng ký cuối cùng ở nội dung đồng đội nam nâng cao. Sự phân bổ lực lượng này mở ra khả năng xuất hiện những cuộc đối đầu đáng chờ đợi, tùy thuộc vào kết quả bốc thăm và diễn biến thi đấu.

Với những tuyển thủ đã khẳng định năng lực ở đấu trường quốc tế, mỗi trận đấu tại Cúp không chỉ là cuộc cạnh tranh thành tích giữa các câu lạc bộ, mà còn là dịp để người hâm mộ được chứng kiến những màn so tài có chất lượng chuyên môn cao. Đặc biệt, sự góp mặt của Nguyễn Anh Tú sau khi vừa giành cú đúp HCV Đông Nam Á giúp nội dung đồng đội nam nâng cao có thêm sức hút.

Vì thế, giá trị của Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội 2026 không chỉ nằm ở số lượng đội, vận động viên tham dự hay quy mô tổ chức. Việc quy tụ những tay vợt vừa trở về từ đấu trường khu vực với thành tích nổi bật góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng sức hấp dẫn của giải đấu, đồng thời lan tỏa niềm đam mê và thúc đẩy phong trào bóng bàn tại Hà Nội cũng như cả nước.