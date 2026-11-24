Các vận động viên tranh tài ở Giải bơi biển trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Đây là hoạt động thể thao ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo ghi nhận, trên đường đua giữa không gian biển rộng thoáng tại phường Rạch Giá, các kình ngư đã nỗ lực bứt tốc, thể hiện kỹ thuật và sức bền để chinh phục từng cự ly.

Giải bơi biển trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 tổ chức ở vùng biển Rạch Giá. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Những màn tranh tài quyết liệt dưới làn nước xanh cùng sự cổ vũ nhiệt tình, hào hứng của đông đảo người dân địa phương và du khách trên bờ đã tạo nên một bức tranh lễ hội thể thao biển đầy sức sống.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức và lực lượng cứu hộ, giải đấu đã diễn ra an toàn, thuận lợi.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Kết thúc các nội dung tranh tài, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở từng cự ly và nhóm tuổi.

Cụ thể ở cự ly 500m bơi tự do nam (từ 21 tuổi trở lên), giải Nhất thuộc về vận động viên Võ Thành Thông (phường Long Xuyên); cự ly 500m bơi tự do nam (từ 14 đến 20 tuổi), giải Nhất thuộc về vận động viên Huỳnh Thanh Tiến (phường Rạch Giá) và cự ly 300m bơi tự do nữ, giải Nhất được trao cho vận động viên Huỳnh Thị Thúy Oanh (phường Long Xuyên).

Đông đảo người dân ở trên bờ tham gia cổ vũ. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, Giải bơi biển trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I, không chỉ dừng lại ở một sân chơi thể thao lành mạnh nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất và tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền sâu sắc.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích cao. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Sự kiện góp phần lan tỏa thông điệp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan biển và nguồn nước sạch, đồng thời quảng bá đậm nét hình ảnh, tiềm năng du lịch biển đảo đặc sắc của tỉnh An Giang đến với du khách trong và ngoài nước.