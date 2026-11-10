Giải Báo chí 'Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM' năm 2026 thu hút 69 tác phẩm dự thi

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM trao giải Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM” năm 2025 (ảnh tư liệu)

Giải do Hội Nhà báo TPHCM, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ từ đại diện Bộ GD-ĐT và các đơn vị liên quan.

Với chủ đề “Giáo dục TPHCM – Đổi mới, sáng tạo, vươn tầm”, giải thưởng hướng đến việc khuyến khích các tác phẩm báo chí phản ánh toàn diện hoạt động giáo dục – đào tạo, những kết quả đạt được cũng như các vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới giáo dục.

Tính đến nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 69 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Nội dung dự thi được thể hiện qua nhiều thể loại như ghi chép, phản ánh, điều tra, phóng sự, ký báo chí, chân dung nhân vật, gương người tốt việc tốt, phỏng vấn, bình luận, phóng sự ảnh và talkshow.

Sự đa dạng về đề tài và thể loại cho thấy sự quan tâm của đội ngũ người làm báo đối với lĩnh vực giáo dục, đồng thời góp thêm nhiều góc nhìn về thực tiễn giáo dục thành phố. Qua các tác phẩm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những nỗ lực đổi mới cũng như khó khăn, bất cập trong hoạt động giáo dục có thêm cơ hội được phản ánh và lan tỏa đến công chúng.

Ban Giám khảo giải thưởng năm nay gồm các nhà báo và đại diện cơ quan chuyên môn có kinh nghiệm, uy tín đến từ Sở GD-ĐT TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và giáo dục, Ban Giám khảo sẽ đánh giá các tác phẩm trên tinh thần khách quan, công tâm, bảo đảm chất lượng chuyên môn và ý nghĩa của giải thưởng.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM” lần 4 năm 2026được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ phóng viên, nhà báo trong công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục – đào tạo; qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, phát hiện và nhân rộng các mô hình giáo dục hiệu quả, đồng hành cùng quá trình đổi mới giáo dục thành phố.

Đối tượng tham gia là phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên có tác phẩm phản ánh về lĩnh vực giáo dục – đào tạo liên quan đến TPHCM và các tỉnh, thành lân cận, được đăng tải trên các cơ quan báo chí chính thống. Tác phẩm dự thi có thời gian đăng, phát từ ngày 20-11-2025 đến 30-10-2026.

Cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải được trao giấy khen hoặc chứng nhận của Ban Tổ chức/Sở GD-ĐT TPHCM.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 17-11 tại Hội Nhà báo TPHCM.