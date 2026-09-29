Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ XVII: Lựa chọn vinh danh tác phẩm báo chí mang hơi thở của thời đại

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì họp Hội đồng Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII.

Tham dự cuộc họp có ông Trần Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các vị Ủy viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng và các Ủy viên Hội đồng Chung khảo tham dự cuộc họp.

Tính đến hết ngày 31/7/2026, Ban Tổ chức Giải đã nhận được đã nhận 2.767 bài dự thi của 5 thể loại báo chí gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của hơn 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Sau thời gian chấm bài, Hội đồng Sơ khảo đã chọn được 116 tác phẩm thuộc 5 thể loại: trong đó báo in 32 tác phẩm, báo điện tử 41 tác phẩm, phát thanh 15 tác phẩm; truyền hình 21 tác phẩm; ảnh báo chí 7 tác phẩm vào chung khảo để Hội đồng Chung khảo xem xét, chấm xếp hạng giải: Đặc biệt (nếu có), A, B, C và Khuyến khích.

Tại cuộc họp, các Ủy viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII đã thảo luận về công tác chấm giải, đánh giá các tác phẩm.

Nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết và các Ủy viên Hội đồng Chung khảo nghiên cứu, đánh giá các tác phẩm báo chí.

Giải báo chí mang đậm dấu ấn về đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo Nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” ngày càng khẳng định được vị trí, uy tín và sức lan tỏa trong đời sống báo chí. Đây không chỉ là một giải thưởng nghề nghiệp, mà còn là một giải báo chí mang đậm dấu ấn của MTTQ Việt Nam về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, việc duy trì và nâng cao chất lượng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” có thể xem là một trong những phương thức để báo chí tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận, phản ánh sinh động sức mạnh của Nhân dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những mô hình hay, cách làm sáng tạo và những câu chuyện giàu tính nhân văn trong cộng đồng.

Nhà báo Trương Thành Trung cho biết, qua các vòng chấm, điểm số và nhận định của các thành viên Hội đồng có sự tương đồng, cho thấy chất lượng các tác phẩm được lựa chọn khá rõ nét; đồng thời phản ánh sự nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm của Hội đồng trong quá trình đánh giá. Việc lựa chọn các tác phẩm đoạt giải được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở thể lệ và tiêu chí của Giải, bảo đảm tính thuyết phục, công bằng và tương xứng với chất lượng tác phẩm.

Về chất lượng các tác phẩm, Nhà báo Trương Thành Trung cho rằng, các tác giả, nhóm tác giả đã có sự đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện. Hầu hết các tác phẩm đã có sự tìm tòi về cách tiếp cận, lựa chọn nhân vật, câu chuyện và phương thức truyền tải, qua đó tạo được chiều sâu và sức hấp dẫn đối với công chúng.

"Nhiều tác phẩm báo chí đã cho thấy Mặt trận thực sự là mái nhà chung, nơi tập hợp, kết nối các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức thành viên, các lực lượng xã hội cùng chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của đất nước" - Nhà báo Trương Thành Trung nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại cuộc họp.

Lựa chọn 81 tác phẩm xứng đáng để vinh danh

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm của các Ủy viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII trong thời gian qua.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Chung khảo sẽ thảo luận, thống nhất kết quả nhận xét các cái tác phẩm để dự kiến cơ cấu vào các giải Đặc biệt (nếu có), A, B, C và Khuyến khích, lựa chọn được 81 tác phẩm xứng đáng để vinh danh tại lễ trao giải.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đề nghị, Hội đồng Chung khảo cần ưu tiên lựa chọn các tác phẩm chất lượng cao, có phương pháp, cách thức thể hiện mới, được đầu tư công phu; có nội dung thể hiện tốt, mang tính phát hiện, sáng tạo và tính thời sự, bám sát với chủ đề và tiêu chí thể lệ của giải.

Nhấn mạnh Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã tạo được sức hút và thành công qua nhiều mùa giải, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga tin tưởng, với chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu, cùng sự đánh giá công tâm, khách quan của các Ủy viên Hội đồng Chung khảo, các tác phẩm đoạt giải sẽ thực sự là những các tác phẩm mang hơi thở của thời đại, phù hợp với xu thế trong bối cảnh hiện nay.