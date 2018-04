Giải báo chí 'Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc ' lần thứ XIII

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cho biết, Giải báo chí 'Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ XIII năm 2017-2018 sẽ được trao thưởng vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018).

Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: Tác phẩm tham dự là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tuyên truyền về các cuộc vận động; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách; kết quả triển khai thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; tuyên truyền, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch lợi dụng tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền chống phá Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia…

Các thể loại báo chí được xét Giải gồm: Báo viết, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Tác phẩm báo chí được xét Giải gồm các thể loại như tin, bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí…

Tác phẩm báo chí dự Giải phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1-10-2016 đến 20-9-2018.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 21-6-2017 đến hết ngày 20-9-2018 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” gửi về Ban Tổ chức giải, số 46 Tràng Thi, Hà Nội. Có nhiều giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải thuộc các loại hình báo chí, trong đó giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A 15 triệu đồng, giải B 10 triệu đồng, giải C 5 triệu đồng và giải khuyến khích 3 triệu đồng.

