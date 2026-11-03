Giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam' lần thứ Tư – năm 2026: Từ 1.461 tác phẩm đến 108 cái tên bước vào vòng chung khảo
Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư - năm 2026 đang tiến gần đến chặng đường cuối với những dấu ấn vô cùng đặc biệt. Năm nay, Ban Thư ký - Tổng hợp Giải đã nhận được tổng số 1.555 tác phẩm tham dự - con số lớn nhất kể từ khi giải thưởng được tổ chức đến nay. Điều này cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng vô cùng rộng rãi của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/tu-1-461-tac-pham-den-108-cai-ten-buoc-vao-vong-chung-khao.html