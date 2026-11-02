Giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam' lần thứ tư lựa chọn 108 tác phẩm vào vòng Chung khảo

Chiều 2/11, tại Hà Nội, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư năm 2026 tiến hành chấm chọn các tác phẩm xuất sắc.

Báo điện tử dẫn đầu số lượng tác phẩm vào Chung khảo

Theo Ban tổ chức, tính đến hết ngày 15/9/2026, giải thưởng nhận được 1.555 tác phẩm tham dự, mức cao nhất kể từ khi được tổ chức. Con số này cho thấy sự quan tâm của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với lĩnh vực văn hóa, đồng thời phản ánh vị trí ngày càng rõ nét của đề tài văn hóa trong hoạt động báo chí.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Trần Huấn)

Sau vòng sơ khảo, 108 tác phẩm được lựa chọn vào Chung khảo, gồm 30 tác phẩm báo điện tử, 25 tác phẩm báo in, 20 tác phẩm truyền hình, 18 tác phẩm báo ảnh và 15 tác phẩm phát thanh.

Trong cơ cấu này, báo điện tử chiếm số lượng lớn nhất, cho thấy ưu thế của loại hình báo chí số trong việc tiếp cận công chúng, tổ chức các tuyến bài chuyên sâu và phản ánh những vấn đề văn hóa đang được xã hội quan tâm.

Đáng chú ý, các tác phẩm dự thi có sự tham gia rộng rãi của các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, đa dạng về thể loại và cách thức thể hiện. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện sự tìm tòi trong lựa chọn đề tài và phương pháp tiếp cận.

Đề xuất giải pháp phát triển văn hóa

Đánh giá chất lượng tác phẩm dự thi, Hội đồng Sơ khảo nhận định nội dung các bài viết bám sát những vấn đề lớn của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Các chủ đề nổi bật gồm phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chuyển đổi số, chủ quyền văn hóa số, bảo vệ bản quyền và an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng hệ giá trị con người và gia đình Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự chuyển biến trong cách tiếp cận đề tài. Nhiều tác phẩm không dừng ở phản ánh hoạt động hay giới thiệu thành tựu mà đi sâu phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và nguồn lực, từ đó đề xuất giải pháp phát huy giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, các tác phẩm đã tập trung bàn luận trực diện những vấn đề trọng tâm, tiếp cận khá toàn diện các lĩnh vực của đời sống văn hóa.

Đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức

Chia sẻ tại vòng chấm Chung khảo, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá cao sự chuẩn bị và đầu tư của các tác giả. Các tác phẩm ở nhiều loại hình cho thấy sự chỉn chu, bài bản hơn so với những mùa giải trước.

Tuy nhiên, ông Lê Quốc Minh cũng lưu ý xu hướng một số tác giả lựa chọn những vấn đề quá vĩ mô, trong khi báo chí cần quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện giản dị, gần gũi với đời sống thường nhật. Những lát cắt cụ thể từ cuộc sống có thể giúp các vấn đề văn hóa được phản ánh chân thực, dễ tiếp cận và tạo sự đồng cảm với công chúng.

Ban Giám khảo chấm vòng Chung khảo. (Ảnh: Trần Huấn)

Qua bốn lần tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức thể hiện, khuyến khích người làm báo phát hiện những vấn đề thiết thực, góp phần thúc đẩy văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời ghi nhận đóng góp của đội ngũ những người làm báo trong phát hiện, phản ánh các vấn đề văn hóa và thúc đẩy văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực phát triển đất nước.