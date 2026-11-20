Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng - Trưởng Ban tổ chức giải trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngày 20/11 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Chương trình tổng kết Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư-năm 2026. Báo Văn hóa là đơn vị thường trực.

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Báo chí hành động vì sự phát triển của văn hóa

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” tiếp tục khẳng định thông điệp: Phát triển văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Văn hóa mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong tiến trình đó, báo chí giữ vai trò lan tỏa các giá trị tốt đẹp, phản ánh những chuyển động của đời sống, phát hiện mô hình hiệu quả, tham gia phản biện chính sách và thúc đẩy hành động vì sự phát triển văn hóa bền vững.

Các đơn vị nhận Giải tập thể Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư năm 2026. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ban Tổ chức đã nhận được 1.555 tác phẩm, số lượng lớn nhất kể từ khi Giải được tổ chức. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm để trao 5 Giải Nhất, 9 Giải Nhì, 16 Giải Ba và 25 Giải Khuyến khích.

Trong đó, báo in có 14 tác phẩm đoạt giải; báo điện tử 12 tác phẩm; phát thanh 11 tác phẩm; truyền hình 11 tác phẩm và ảnh báo chí 7 tác phẩm. Bên cạnh các giải thưởng dành cho tác phẩm, Ban Tổ chức trao 3 Giải Tập thể đồng hạng cho Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Văn hóa, ghi nhận sự tham gia tích cực, kết quả nổi bật và những đóng góp bền bỉ trong tuyên truyền về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch.

Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Năm nay, Thông tấn xã Việt Nam có 6 giải Ba: “Báo chí đối ngoại: Kênh quảng bá hiệu quả bức tranh phát triển của đất nước” của tác giả Đỗ Minh Thu (Báo Điện tử VietnamPlus); “Biến danh hiệu UNESCO thành nguồn lực Quốc gia” của tác giả Lê Thị Hồng Phượng (Báo Tin tức và Dân tộc); “Làm chủ không gian số bảo vệ chủ quyền văn hóa” của nhóm tác giả: Vũ Hồng Vân, Trần Thu Trang, Văn Thị Ngọc Ánh (Trung tâm Nội dung số và Truyền thông); “Nơi lưu giữ những kỷ vật thiêng liêng của cán bộ đi B” của tác giả Trần Công Đạt (Báo Ảnh Việt Nam); “Từ “đại sứ số” đến sức sống mới cho văn hóa xứ Mường” của tác giả Phạm Tuấn Anh (Ban Biên tập Ảnh) và “Chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới” của tác giả Đàm Công Bắc (Báo Thể thao & Văn hóa).

Ban Tổ chức trao Giải Ba cho các tác giả thuộc Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự năm 2026 đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt và phản ánh đậm nét những vấn đề quan trọng của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Nhiều tác phẩm tập trung vào những chủ đề lớn như phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; khai thác nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chuyển đổi số; chủ quyền văn hóa số; quyền tác giả; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam; bảo đảm an ninh văn hóa và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Các tác phẩm còn phản ánh những mô hình phát triển du lịch xanh, du lịch di sản, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc; tôn vinh thành tích thể thao, ý chí vươn lên và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam; đấu tranh với thông tin sai lệch, biểu hiện xuyên tạc lịch sử và nguy cơ làm suy giảm những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Một chuyển biến đáng chú ý của mùa Giải năm nay là nhiều tác phẩm không dừng ở việc phản ánh, giới thiệu hoạt động hoặc ca ngợi thành tựu. Các tác giả đã đi sâu phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện điểm nghẽn về thể chế, chính sách và nguồn lực; làm rõ trách nhiệm của các chủ thể, đồng thời đề xuất giải pháp để đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống và trở thành động lực phát triển.

Lan tỏa những nguồn 'Cảm hứng Việt'

Điểm nhấn của chương trình tổng kết là lễ trao Giải thưởng “Cảm hứng Việt” nhằm ghi nhận những sản phẩm nghệ thuật, chiến dịch truyền thông và cá nhân có sức lan tỏa trong cộng đồng; góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cùng tinh thần đoàn kết, nhân ái và sáng tạo.

Giải Nhất được trao cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim 2026” và chương trình đi bộ cộng đồng “Cùng Việt Nam tiến bước” của Báo Nhân Dân. Giải Nhì thuộc về cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” của Đài Truyền hình Việt Nam. Giải Ba được trao cho chiến dịch truyền thông “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” của Báo Quân đội nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng - Trưởng Ban tổ chức giải trao Giải thưởng "Cảm hứng Việt" cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ở hạng mục cá nhân, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, được vinh danh vì những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật xiếc.

Giải thưởng dành cho kênh truyền thông mạng xã hội được trao cho Theanh28 Entertainment. Trong 10 tháng đầu năm 2026, video trên hệ thống đạt hơn 39 tỷ lượt xem trên TikTok và Facebook.

Việc tôn vinh các sản phẩm và cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực cho thấy văn hóa đang được lan tỏa bằng nhiều hình thức, từ báo chí, truyền hình, nghệ thuật biểu diễn và hoạt động cộng đồng đến mạng xã hội. Mỗi sản phẩm được vinh danh là một cách kể câu chuyện Việt Nam, truyền đi năng lượng tích cực và bồi đắp tình yêu đối với đất nước, con người Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt giao diện "Báo điện tử Văn hoá và chuyên trang công nghiệp văn hoá." (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Văn hóa giới thiệu giao diện giao mới của Báo Văn hóa điện tử và chuyên trang Công nghiệp văn hóa.

Hoạt động này đánh dấu bước chuyển trong quá trình đổi mới sản phẩm báo chí, phương thức tiếp cận và nền tảng công nghệ của Báo Văn hóa; góp phần nâng cao chất lượng thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và tăng cường các nội dung chuyên sâu về văn hóa, sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Việc ra mắt giao diện mới và chuyên trang Công nghiệp Văn hóa cũng nằm trong lộ trình Báo Văn hóa chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập, giai đoạn 1957-2027./.

Ca sỹ Việt Hoàn trong một tiết mục nghệ thuật tại Lễ trao giải. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)