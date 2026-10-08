Giải Báo chí thành phố Bắc Ninh về xây dựng Đảng, giai đoạn 2025 - 2030
Giải Báo chí thành phố Bắc Ninh về xây dựng Đảng, giai đoạn 2025 - 2030
BẮC NINH - Giải Báo chí thành phố Bắc Ninh về xây dựng Đảng, giai đoạn 2025 - 2030 do Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo thành phố phát động nhằm phát hiện, tôn vinh những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bg/infographics/giai-bao-chi-thanh-pho-bac-ninh-ve-xay-dung-dang-giai-doan-2025-2030-postid455868.bbg