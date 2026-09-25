Giải bài toán xây dựng thương hiệu nông sản Thủ đô

Giới thiệu các mặt hàng nông sản tại Hợp tác xã Hà Nội Xanh (xã Liên Minh). Ảnh: Mai Nguyễn

Khâu quan trọng trong chuỗi giá trị

Từ gần 5ha trồng bưởi, nho, hoa nhài, hoa hồng, hoa cúc cùng các loại dược liệu, Hợp tác xã Hà Nội Xanh (xã Liên Minh, Hà Nội) đã tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao để đưa ra thị trường. Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Hà Nội Xanh Bá Thị Nguyệt Thu cho biết, đơn vị đã nghiên cứu ứng dụng và đầu tư dây chuyền chế biến, đáp ứng tiêu chuẩn như: Halal, GMP, ISO để sản xuất ra trà, bột rau củ, mỹ phẩm mang nhãn hiệu Hà Nội Xanh. Riêng từ bưởi Diễn, hơn 10 sản phẩm đã được phát triển như: Nước tẩy trang, sữa rửa mặt, dầu gội, dầu xả, sữa tắm, trà hoa bưởi, trà từ quả bưởi non và tinh dầu. Nhờ đó, giá trị sản phẩm có thể tăng lên nhiều lần so với việc chỉ bán nguyên liệu thô.

Ở một hướng đi khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lifegift (phường Đại Mỗ, Hà Nội) Trần Thị Bích Thủy cho biết, công ty hiện có hơn 20 mã sản phẩm, tập trung vào gạo, cà phê, trà, muối… tiêu thụ trong nước và bước đầu xuất khẩu. “Chúng tôi không trực tiếp sản xuất, mà đồng hành với các nhà máy chế biến nông sản đạt chuẩn để đưa sản phẩm ra thị trường và dùng thương hiệu Lifegift để bảo hộ cho những sản phẩm đó. Là đơn vị làm thương mại, chúng tôi xác định nếu thương mại tốt thì nhà máy sản xuất tốt. Nhà máy sản xuất tốt thì nông dân bán được nguyên liệu tốt; nông dân bán được nguyên liệu tốt thì một phần chúng tôi đã góp được sinh kế cho bà con. Đó là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị”, bà Trần Thị Bích Thủy nói.

Còn theo Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại xuất nhập khẩu Quang Anh Phát Lê Văn Dũng, xây dựng thương hiệu là khâu quan trọng trong chuỗi giá trị. Nếu không đầu tư xây dựng thương hiệu thì giá trị của những sản phẩm chưa được phát huy đầy đủ. Hà Nội và nhiều địa phương có không ít sản phẩm tốt, chất lượng cao. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để xây dựng được thương hiệu đủ mạnh, thậm chí trở thành thương hiệu quốc gia, rất cần sự vào cuộc từ nhiều phía.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Tại lễ phát động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” diễn ra tại phường Yên Nghĩa (ngày 14-9-2026), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lương Huệ Minh cho biết, Yên Nghĩa xuất phát từ những ngôi làng có truyền thống sản xuất nông nghiệp và hiện tại trên địa bàn phường có Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hòa Bình có 6 sản phẩm rau củ quả đạt tiêu chuẩn “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) 3 sao. Từ nền tảng đó, địa phương luôn hỗ trợ, động viên hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu nông sản. Đến nay, một số sản phẩm rau, củ, quả sạch được cung ứng cho bếp ăn trường học và các hộ gia đình; một số doanh nghiệp, hộ sản xuất trên địa bàn liên kết với các vùng nguyên liệu để sơ chế, lưu kho và hướng tới xuất khẩu như: Hạt điều, trà atiso…

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến hết quý III-2026, thành phố có hơn 1.700 doanh nghiệp, cơ sở chế biến; 70 làng nghề; hơn 26.000 sản phẩm chế biến bao gói sẵn được công bố chất lượng; 3.544 sản phẩm OCOP, trong đó có hơn 1.700 sản phẩm thực phẩm. Thành phố hiện duy trì 113 kho lạnh, hơn 40 kho bảo quản sản phẩm động vật, 183 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ và hơn 100 nhãn hiệu, chứng nhận bảo hộ sản phẩm. Đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản.

Tuy nhiên, từ thực tế sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho thấy, điểm nghẽn không chỉ nằm ở năng lực sản xuất, mà còn ở khả năng tổ chức chuỗi, bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường. Để giải quyết những vấn đề này, Hà Nội tập trung đồng thời nhiều giải pháp. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam, thành phố tiếp tục tăng cường quản lý an toàn thực phẩm từ sản xuất, giết mổ, vận chuyển đến kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ hơn 1.200 doanh nghiệp chế biến, bảo quản, phân phối nông, lâm, thủy sản. Cùng với đó, thành phố phát triển sơ chế, chế biến, bảo quản sau thu hoạch gắn với xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm của các làng nghề được công nhận.

Đối với người tiêu dùng, việc hình thành thói quen lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có truy xuất và đáp ứng tiêu chuẩn cũng là một phần quan trọng của quá trình xây dựng thương hiệu. Khi thị trường ưu tiên những sản phẩm minh bạch về nguồn gốc và chất lượng, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực đầu tư cho vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến và tiêu chuẩn sản xuất.

Theo Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại xuất nhập khẩu Quang Anh Phát Lê Văn Dũng, cần tạo điều kiện để sản phẩm OCOP chất lượng tốt tiếp cận rộng hơn với người tiêu dùng, qua đó từng bước hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm, quan tâm đến nguồn gốc, mã truy xuất, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Đây cũng là cách thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế vườn sinh thái, nâng cao chất lượng đời sống, góp phần giải quyết các vấn đề về an toàn thực phẩm, môi trường.