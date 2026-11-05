Giải bài toán ùn tắc ở cửa ngõ đô thị Đà Lạt

Trung tâm đô thị Đà Lạt dịp lễ 2/9/2026

Giảm áp lực cho vùng lõi

Là đô thị du lịch có lượng phương tiện biến động mạnh theo mùa, nhất là vào những ngày cuối tuần và các dịp lễ, khu vực trung tâm Đà Lạt thường xuyên rơi vào cảnh quá tải. Địa hình đồi dốc, mặt cắt đường hẹp cùng nhiều nút giao phức tạp khiến sự xuất hiện của dòng xe khách cỡ lớn càng gây sức ép nặng nề lên hạ tầng đô thị. Bài toán tổ chức giao thông vì thế không thể chỉ dựa vào việc phân luồng hay cấm giờ khi ùn tắc đã xảy ra, mà cần chuyển sang kiểm soát, điều tiết phương tiện ngay từ các hướng tiếp cận đô thị.

Những năm qua, vào các đợt cao điểm lễ, tết, địa phương liên tục phải áp dụng các biện pháp tình thế để giải tỏa ùn tắc. Đơn cử như dịp Tết năm 2026, cơ quan chức năng phải phân luồng xe tải và xe khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt), hạn chế đi sâu vào khu vực trung tâm.

Tuy nhiên, phân luồng chỉ hiệu quả khi đi kèm hạ tầng tiếp nhận tương xứng. Nếu cấm xe vào nội đô nhưng lại thiếu các bãi dừng, đỗ đủ sức chứa ở ngoại ô, áp lực giao thông thực chất chỉ dịch chuyển từ tuyến đường này sang khu vực khác.

Việc tỉnh gần đây phải tính phương án sử dụng tạm một phần đất Khu A Công viên Trần Quốc Toản làm bãi đỗ xe mùa cao điểm năm 2026 đã cho thấy khoảng trống về giao thông tĩnh. Các bãi đỗ tạm chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, không thể thay thế một hệ thống bến bãi được quy hoạch bài bản, có chức năng tiếp nhận và trung chuyển hiện đại, đồng bộ.

Ngã ba đèo Prenn - đường vành đai Đà Lạt, cửa ngõ ra vào đô thị Đà Lạt

Để dự án sớm thành hình

Chủ trương làm bãi đỗ xe ở cửa ngõ đã có, nhưng tiến độ triển khai vẫn chưa rõ ràng, còn chậm. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, cả hai dự án trọng điểm tại đầu đèo Prenn và ngã ba Đarahoa đều đang vướng ở khâu chuẩn bị đầu tư.

Với dự án Bãi đỗ xe đầu đèo Prenn, lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh cho biết, quy hoạch chi tiết khu vực này đã được cập nhật vào quy hoạch chung của xã và phê duyệt từ giữa năm 2026. Dù vậy, dự án vẫn đang phải hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

Tương tự, dự án bãi đỗ xe kết hợp bến xe tại ngã ba Đarahoa (xã Lạc Dương) đã thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Nguyên nhân là quy hoạch chung xã Lạc Dương vừa được duyệt có cập nhật các chức năng sử dụng đất mới, buộc dự án phải chờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho đồng bộ.

Thực trạng tại hai dự án trên cho thấy, đầu tư các dự án này đòi hỏi sự khớp nối chặt chẽ giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp và thủ tục đầu tư. Trước thực tế này, tại cuộc họp cuối tháng 10/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã yêu cầu các địa phương chủ động lập đề xuất chủ trương đầu tư cho từng dự án; các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tháo gỡ từng vướng mắc. Trong đó đồng chí chỉ đạo ưu tiên đẩy nhanh dự án tại ngã ba Đarahoa do khu vực này đã có quy hoạch chung làm cơ sở.

Khu vực cửa ngõ Đà Lạt với đặc thù đường nhiều dốc, luôn chịu áp lực ùn tắc rất lớn mỗi khi lượng phương tiện tăng đột biến

Tổ chức mạng lưới trung chuyển hợp lý

Dưới góc độ đơn vị trực tiếp đưa đón khách, các doanh nghiệp lữ hành cho rằng, điểm mấu chốt quyết định sự thành công của mô hình này nằm ở khâu kết nối trung chuyển.

Ông Nguyễn Ngọc Duẩn - đại diện một doanh nghiệp lữ hành nhận định: “Doanh nghiệp du lịch chúng tôi ủng hộ việc dừng xe cỡ lớn ở cửa ngõ để tránh cảnh kẹt xe, tạo không gian thoáng đãng cho đô thị trung tâm. Nhưng điều chúng tôi lo nhất là hành trình của khách bị đứt gãy. Nếu xe 45 chỗ dừng ở đầu đèo Prenn hay Đarahoa, thì phương tiện trung chuyển vào khách sạn phải hợp lý, nhanh và không phát sinh thêm nhiều chi phí. Nếu không thì trải nghiệm du lịch sẽ bị ảnh hưởng lớn, khi đó cả doanh nghiệp lẫn điểm đến sẽ đều thiệt hại”.

Ý kiến từ thực tế vận hành tour cho thấy, bãi đỗ xe khách loại lớn từ cửa ngõ của một đô thị du lịch chỉ là mắt xích đầu tiên cho một chuỗi tổ chức lại giao thông đô thị. Song song với việc đầu tư bến bãi, cũng cần quan tâm đến việc thiết kế mạng lưới xe buýt công cộng, xe điện trung chuyển kết nối từ các bãi đỗ vào các trục đường chính và khu lưu trú; đồng thời tính toán bài toán kinh tế hợp lý để thu hút nhà đầu tư vận hành bến bãi hiệu quả.

Chỉ khi hạ tầng bến bãi vận hành đồng bộ với quy trình trung chuyển thuận tiện, hợp lý thì giao thông Đà Lạt mới thoát được cảnh ùn ứ cục bộ mỗi mùa cao điểm. Và đô thị du lịch mới thực sự là điểm đến trọn vẹn, là sự lựa chọn của du khách và các đơn vị lữ hành.