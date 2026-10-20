Giải bài toán tiêu thoát nước cho siêu đô thị phía Nam Hà Nội

Xây dựng phương án cho từng phân khu

Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội được thiết kế với 4 phân khu. Cụ thể, phân khu A định hướng phát triển mô hình TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng); phân khu B là trung tâm đô thị thể thao - dịch vụ - sinh thái.

Tại phân khu C, bên cạnh phát triển các lĩnh vực tương đồng phân khu B sẽ có thêm hạng mục dịch vụ, nghỉ dưỡng ven sông. Trong khi phân khu D gắn phát triển với phân khu B và trục văn hóa Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính.

Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Vừa qua, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Vinhomes đã có cuộc họp với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cùng đại diện các doanh nghiệp thủy lợi và UBND 12 xã, phường triển khai dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Đại diện đơn vị tư vấn được Công ty Cổ phần Vinhomes lựa chọn là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thành Tâm đã thông tin về mô hình thủy văn - thủy lực, đánh giá khả năng tiêu thoát nước và ngập lụt cho Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Theo phương án phân vùng tiêu của đơn vị tư vấn, nguồn nước từ các phân khu A, B được trữ tại các kênh, hồ điều hòa (sẽ được xây dựng trong thiết kế dự án), và bơm tiêu ra sông Nhuệ qua 3 trạm bơm.

Nước từ phân khu C sẽ được dẫn theo kênh Vĩnh Mộ, bơm qua trạm bơm Nam Thường Tín và chảy ra sông Hồng. Trong khi nước từ phân khu D sẽ đổ về kênh Yên Cốc, rồi được bơm ra sông Vân Đình, sông Đáy.

Đơn vị tư vấn cũng đưa ra mô hình tính toán về diện tích có nguy cơ bị ngập tương ứng với lưu lượng mưa. Đồng thời, trình bày phương án tiêu thoát nước, chống ngập úng đối với các tình huống mưa cực đoan.

Cần có phương án trước mắt và lâu dài

Tại cuộc làm việc với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, các doanh nghiệp thủy lợi và đặc biệt là các xã, phường thuộc vùng dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội cơ bản đồng tình với phương án tiêu thoát nước được đưa ra.

Đại diện Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Chương Dương chia sẻ, địa bàn xã thuộc vùng trũng nên khi triển khai dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, có nguy cơ cao bị ngập. Chính vì vậy, địa phương kiến nghị đơn vị tư vấn cần tính toán kỹ lưỡng chênh lệnh cao độ nền và năng lực tiêu thoát của dự án gắn với năng lực tiêu của khu dân cư hiện hữu.

Một trạm bơm tiêu thoát nước phía Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Vân Nguyễn Duy Hiển nêu bài toán khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước. Cụ thể, trong phương án cần làm rõ giải pháp để kết nối khu vực hiện trạng và hạ tầng chung của khu đô thị, bảo đảm khai thác hiệu quả các hồ chứa hiện có trên địa bàn xã.

Đại diện nhiều xã nêu ý kiến tại cuộc họp thống nhất đề xuất chủ đầu tư và đơn vị tư vấn nghiên cứu, có giải pháp chống ngập úng trước mắt, trong thời gian triển khai dự án (từ nay đến năm 2035), nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu, cũng như các hoạt động phát triển kinh tế tại địa phương.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, thực tế cho thấy, có không ít dự án phát triển đô thị gây ảnh hưởng ngập lụt cho những khu dân cư hiện hữu. Do đó, việc tính toán mô hình thủy văn, thủy lực và tiêu thoát nước cho Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội ngay từ giai đoạn bắt đầu triển khai là hết sức quan trọng.

“Việc tiêu thoát nước cho khu đô thị cần gắn chặt với hiện trạng và định hướng chung của thành phố, đồng thời không gây ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển cho các xã, phường thuộc vùng dự án…”, ông Nguyễn Đình Hoa nêu yêu cầu.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn bổ sung bản đồ tiêu thoát nước, phương án hoàn trả hệ thống thủy lợi, phương án xử lý nguồn nước trong khu đô thị trước khi đổ ra ra hệ thống thủy lợi, sông hồ.

Đối với các xã, phường, cần tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư để rà soát, đề xuất phương án tiêu thoát nước phù hợp với cao độ nền, hiện trạng các công trình thủy lợi hiện có, nhằm bảo đảm khớp nối đồng bộ hạ tầng tiêu thoát nước của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội và khu vực lân cận.

“Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án chống ngập úng trong giai đoạn đầu triển khai dự án; khớp nối với hạ tầng thủy lợi hiện có do các doanh nghiệp thủy lợi quản lý, nhằm bảo đảm hiệu quả chống ngập tối ưu nhất…”

Ông Đào Quang Khải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội.