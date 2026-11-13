Giải bài toán thực tiễn, tạo động lực phát triển(kỳ 5) : Quản trị bằng dữ liệu, nâng cao hiệu quả điều hành

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh IOC tỉnh Thái Nguyên duy trì vận hành ổn định.

Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ thực tiễn

Thái Nguyên là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sau gần 2 năm triển khai, tỉnh đã chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang hình thành mô hình phát triển dựa trên dữ liệu số và quản trị hiện đại.

Sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất, tỉnh cũng tiến hành rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật thuộc từng lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới. Cùng với đó, các cơ sở dữ liệu về đất đai, dân cư, doanh nghiệp, quy hoạch, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường được tập trung hoàn thiện, phục vụ công tác hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Tân Khánh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Bảo Lý, Đào Xá và Tân Khánh. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Tân Khánh tập trung kết nối, đồng bộ dữ liệu dùng chung. Trong đó, việc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu được triển khai song song, tạo điều kiện để các hệ thống vận hành ổn định, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn cho người dân.

Anh Chu Quý Hoàn, ở xã Tân Khánh, phấn khởi: “Với quy trình giải quyết đơn giản, tiện lợi, các thủ tục hành chính tại xã được giải quyết nhanh chóng, không phải chờ đợi như trước kia”.

Công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại xã Tân Khánh được thực hiện trên hệ thống thông tin đồng bộ.

Xác định hạ tầng dữ liệu chỉ phát huy hiệu quả khi các hệ thống được kết nối, thông tin được chia sẻ và khai thác đúng mục đích, tỉnh tập trung rà soát, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu, từng bước hình thành Kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên. Quan điểm xuyên suốt là bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Các sở, ngành cũng triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API), đồng bộ thông tin theo thời gian thực giữa các hệ thống của tỉnh và cơ sở dữ liệu Trung ương.

Chị Chu Thị Duyên, cán bộ Văn phòng HĐND, UBND xã Đại Phúc, cho biết: “Để việc số hóa, làm sạch dữ liệu được triển khai kịp thời, chúng tôi phải tổng hợp kỹ lưỡng các dữ liệu của các ngành, địa phương và tích hợp đưa lên cơ sở dữ liệu chính, đảm bảo sau khi hoàn thành các dữ liệu sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính”.

Xã Đại Phúc là một trong những địa phương sớm hoàn thành việc số hóa, làm sạch dữ liệu.

Hiện nay, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP), Kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC). Theo kế hoạch, có 125 cơ sở dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh được xác định kết nối về Kho dữ liệu. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh kết nối, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu.

Tính đến hết tháng 10-2026, có 75/125 cơ sở dữ liệu kết nối Kho dữ liệu dùng chung qua API; 95/125 cơ sở dữ liệu đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Trung tâm Dữ liệu tỉnh, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), C-ThaiNguyen và các nền tảng số dùng chung được duy trì vận hành ổn định, bảo đảm an toàn thông tin, phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm an toàn dữ liệu

Bên cạnh kết quả đạt được, kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương vẫn còn những hạn chế. Một số hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương thường xuyên thay đổi hoặc chưa thống nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật; tình trạng trùng lặp, thiếu liên thông và hạn chế trong chia sẻ dữ liệu gây khó khăn cho quá trình kết nối, xử lý thủ tục hành chính tại địa phương.

Những vướng mắc này ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây cũng là vấn đề chung tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Thái Nguyên.

Bà Dương Thị Nhã, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Kha Sơn, cho biết: “Mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận và xử lý khoảng 90-150 văn bản. Tuy nhiên, hiện nay nhiều hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương thay đổi thường xuyên hoặc chưa thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, còn trùng lặp, thiếu liên thông, việc chia sẻ dữ liệu còn hạn chế, gây khó khăn cho quá trình kết nối, xử lý các thủ tục hành chính tại địa phương”.

Công tác quản trị dữ liệu được triển khai gắn với bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

Một hạn chế khác là một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, khiến việc chia sẻ và khai thác dữ liệu liên ngành chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Việc khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử được hình thành tại hai tỉnh trước khi sáp nhập cũng còn khó khăn, đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và tích hợp để bảo đảm tính thống nhất.

Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an, nhận định: “Thái Nguyên đã ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và hình thành, rà soát các cơ sở dữ liệu để ban hành từ điển dữ liệu của tỉnh. Để việc quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu hiệu quả thì phải được thực hiện theo hướng thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Cùng với yêu cầu kết nối, chia sẻ, bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình xây dựng và vận hành hạ tầng dữ liệu. Khi phạm vi khai thác dữ liệu ngày càng mở rộng, nguy cơ mất an toàn thông tin cũng gia tăng. Vì vậy, công tác bảo vệ dữ liệu được đặt ra ngay từ khâu xây dựng, kết nối đến vận hành và khai thác hệ thống. Tỉnh đang từng bước nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo, kiểm tra và ứng cứu sự cố, chủ động phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa, bảo vệ an toàn hạ tầng dữ liệu và hoạt động của các hệ thống số.

Phát triển AI, nâng cao năng lực quản trị

Song song với phát triển hạ tầng dữ liệu, Thái Nguyên xác định công nghệ phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng là một trong 5 nhóm công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển. Tỉnh cũng ban hành quy định hỗ trợ đầu tư đối với các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo trên địa bàn, tạo thêm cơ sở thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Cùng với đó, các ngành, đơn vị và địa phương lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo theo từng nhóm đối tượng, gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế.

Để khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu hiện có, việc nâng cao kỹ năng phân tích, sử dụng dữ liệu cho đội ngũ cán bộ được quan tâm. Cùng với đó là phân định rõ trách nhiệm trong quản lý, cập nhật, chia sẻ dữ liệu; lựa chọn, đặt hàng các giải pháp công nghệ phù hợp và gắn chuyển đổi số với chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là những điều kiện quan trọng để dữ liệu thực sự trở thành căn cứ cho các quyết định quản lý, điều hành và hoạch định chính sách.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vạn Xuân ứng dụng Robot AI hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên), nhận định: “Việc làm tốt quá trình chuẩn hóa dữ liệu theo từng ngành, lĩnh vực là bước thuận lợi để có thể phát triển những ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho các cái lĩnh vực đó. Do vậy, tỉnh Thái Nguyên cần tập trung phát triển hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu, đồng thời lựa chọn các dự án đầu tư trọng điểm để có thể thu thập chuẩn hóa kho dữ liệu đủ lớn để triển khai các bước tiếp theo trong ứng dụng AI”.

Về vấn đề này, ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết: Trước mắt, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị trong việc chuẩn hóa dữ liệu, đảm bảo tiêu chuẩn đúng, đủ, sạch, sống và dùng chung. Ngoài ra, việc xây dựng các kịch bản điều hành dựa trên dữ liệu cũng sẽ tiếp tục được triển khai. Việc xây dựng các dữ liệu còn thiếu của một số ngành cũng sẽ được Sở tham mưu với UBND tỉnh và phối hợp với các đơn vị thực hiện trong thời gian tới.

Dữ liệu chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi được chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Khi đó, cơ quan quản lý có thêm căn cứ để điều hành chủ động, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin, còn người dân được thụ hưởng các dịch vụ công ngày càng chất lượng. Việc tiếp tục hoàn thiện kiến trúc dữ liệu, thống nhất tiêu chuẩn và nâng cấp hạ tầng kết nối sẽ tạo điều kiện để các cơ sở dữ liệu được sử dụng đồng bộ, an toàn, phục vụ thiết thực cho hoạt động quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể khẳng định, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị thông qua Đề án số 22 với 5 bài toán lớn đã thể hiện quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên trong đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới. Mục tiêu kinh tế số đóng góp trên 33,8% GRDP năm 2026 đặt ra yêu cầu cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong từng ngành, địa phương, gắn với đổi mới quản lý, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng phục vụ. Đây là hướng đi quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, không gian phát triển sau hợp nhất, tạo sức bật cho kinh tế tỉnh phát triển nhanh và bền vững.